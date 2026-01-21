Trasporto regionale, il bilancio 2025 di Trenord: “Numeri in crescita”

Sulla linea Tirano-Sondrio-Lecco-Milano si sfiorano i 17mila passeggeri al giorno

Nel 2025 Trenord fa sapere che si è registrato un +3% di corse e 205 milioni di passeggeri, con “miglioramenti sulla puntualità dei treni”

MILANO – Nel 2025 Trenord, società a responsabilità limitata costituita da Trenitalia e dal Gruppo FNM che gestisce il trasporto passeggeri in Regione Lombardia, ha messo a bilancio 780mila corse complessive, con un incremento del 3% rispetto all’anno precedente, e 205 milioni di passeggeri trasportati.

Numeri che, come sottolinea la stessa azienda: “Rappresentano circa un quarto dell’intera offerta di trasporto ferroviario regionale in Italia. Un sistema che continua a gravitare in larga parte attorno a Milano, da e per la quale hanno avuto origine o destinazione 590mila treni nel corso dell’anno”.

Il quadro emerge dal consuntivo diffuso dalla società ferroviaria in data odierna, martedì 21 gennaio. Nei giorni feriali la domanda resta sostenuta: a novembre 2025 i passeggeri medi giornalieri erano 790mila, in crescita del 4% rispetto al 2024. A trainare l’aumento sono state soprattutto le linee suburbane, utilizzate da 384mila viaggiatori al giorno, con un balzo dell’8%. Più contenuto, ma comunque positivo, l’andamento delle linee Regio Express e Regionali, che hanno raggiunto complessivamente 378mila passeggeri feriali, pari a un +2%.

Secondo i dati forniti da Trenord, anche il traffico del fine settimana ha continuato a segnare nuovi primati, superando del 30% i livelli pre-pandemia. Il sabato hanno viaggiato in media 505mila persone, il 5% in più rispetto al 2024, mentre nei giorni festivi i passeggeri sono stati 384mila, con un incremento del 9%.

Sul fronte dell’affidabilità del servizio, l’azienda riferisce che “nell’arco del 2025 l’83,8% dei treni è arrivato puntuale, quasi quattro punti percentuali in più rispetto all’anno precedente”. L’89,6% delle corse è giunto entro i sette minuti dall’orario previsto e il 96,7% entro i quindici minuti. Escludendo le cause definite “esterne” – come maltempo, comportamenti scorretti o interventi delle autorità – la puntualità sale all’87,6%.

Sempre secondo Trenord, sulla regolarità hanno inciso l’intenso traffico ferroviario sulla rete lombarda, in particolare nel nodo milanese, e i lavori di potenziamento infrastrutturale. Nel 2025 sono stati attivati 207 cantieri sui binari regionali, il 23% in più rispetto al 2024.

L’utilizzo del treno in Lombardia resta fortemente legato alle linee suburbane, sia quelle che attraversano il Passante ferroviario sia quelle che servono la metropoli attestandosi a Porta Garibaldi e Cadorna o lungo la Cintura Sud. La S5 Varese-Milano Passante-Treviglio si conferma la più frequentata con 58mila utenti feriali, dato stabile sull’anno precedente. Seguono la S8 Lecco-Carnate-Milano con oltre 51mila viaggiatori (+22%), la S6 Novara-Passante-Pioltello con più di 42mila (+2%) e la S1/S12 Lodi-Melegnano-Passante-Bovisa-Saronno con 35mila.

Tra le Regio Express, la Milano-Brescia-Verona resta la linea più utilizzata, con 36mila viaggiatori feriali (+1%), seguita dalla TILO RE80 Milano-Como-Chiasso con oltre 26mila, dalla Bergamo-Pioltello-Milano con circa 17mila e dalla Tirano-Sondrio-Lecco-Milano, che sfiora anch’essa i 17mila passeggeri al giorno. Nella categoria delle Regionali spiccano la Milano Cadorna-Saronno-Como Lago con oltre 25mila utenti, la Milano Cadorna-Saronno-Varese Nord con 24mila e la Milano Cadorna-Seveso-Asso, cresciuta del 12% a quota 24mila.

Nel perimetro urbano milanese le 24 stazioni cittadine sono state complessivamente servite da 590mila corse. Di queste, 133mila hanno attraversato la città lungo il Passante ferroviario, garantendo il servizio alle linee S1, S2, S5, S6, S12 e S13. Fuori dal capoluogo, Monza risulta il secondo capoluogo più servito con 129mila corse, seguita da Varese (96mila) e Como (87mila). Tra gli snodi principali si confermano Saronno, seconda destinazione più servita dopo Milano con 195mila corse, e Treviglio con 125mila.

Capitolo collegamenti aeroportuali: Aeroporto di Malpensa è stato raggiunto da 67mila corse provenienti da Milano Centrale, Porta Garibaldi, Cadorna e dalle linee Bellinzona/Varese.

Quanto alle corse non effettuate, nel 2025 l’1,3% delle circa 800mila programmate non ha circolato: in media 29 corse al giorno su un’offerta di 2.300, salita a 2.400 da metà dicembre. A queste si aggiungono 9.500 corse cancellate a causa degli scioperi indetti nel corso dell’anno. “Il bilancio – come rimarcato dall’azienda – è frutto dei dati interni di Trenord e restituisce una fotografia complessiva del servizio ferroviario regionale lombardo nel 2025”.