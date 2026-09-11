Trasporto scolastico, incontro tra Provincia e Agenzia Tpl: “Servizio monitorato fin dalle prime settimane”

Dal 14 settembre entra in vigore il nuovo orario scolastico

Hofmann e Micheli: “Attenzione particolare agli studenti delle superiori e disponibilità a intervenire in caso di criticità”

LECCO – In vista della ripresa delle lezioni e dell’entrata in vigore del nuovo orario scolastico, la Provincia di Lecco ha incontrato l’Agenzia per il Trasporto pubblico locale delle province di Como, Lecco e Varese per fare il punto sul servizio destinato agli studenti. Il confronto si è svolto giovedì 3 settembre e ha permesso alla presidente della Provincia Alessandra Hofmann e al vicepresidente e consigliere delegato a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità e Viabilità Mattia Micheli di ricevere rassicurazioni sull’organizzazione del servizio che accompagnerà la ripresa dell’attività didattica.

Il nuovo orario scolastico entrerà in vigore da lunedì 14 settembre e riguarderà migliaia di studenti, con particolare attenzione a quelli che frequentano gli istituti superiori.

L’Agenzia Tpl ha assicurato un monitoraggio costante del servizio, soprattutto nella fase iniziale dell’anno scolastico, quando molti istituti adotteranno ancora un orario provvisorio. Proprio questa fase sarà particolarmente delicata, perché eventuali differenze tra gli orari delle lezioni e quelli dei mezzi potranno richiedere aggiustamenti. L’impegno annunciato è quindi quello di implementare e, se necessario, ricalibrare il servizio, intervenendo con accorgimenti una volta definiti gli orari scolastici definitivi.

«L’inizio del nuovo anno scolastico richiede sempre un’attenzione particolare anche dal punto di vista del trasporto pubblico locale», commenta la presidente Alessandra Hofmann. «In quest’ottica rientra l’incontro che abbiamo voluto organizzare con l’Agenzia del Tpl, che ci ha aggiornato sul servizio legato all’avvio del nuovo anno scolastico».

La presidente ribadisce poi il ruolo della Provincia: «Continueremo a sensibilizzare gli operatori del trasporto pubblico per assicurare una risposta adeguata alle necessità degli studenti».

Più prudente il vicepresidente Mattia Micheli, che parla di «moderata soddisfazione» al termine dell’incontro. «Mi sento rassicurato del fatto che, in caso di problematiche che potrebbero verificarsi in corso d’opera, cosa normale quando si avvia un nuovo anno scolastico, c’è la disponibilità dell’Agenzia a venire incontro alle necessità e alle richieste dei Comuni, dell’utenza e delle scuole», spiega.

Micheli sottolinea inoltre come l’avvio dell’anno richieda inevitabilmente una fase di assestamento: «In ogni inizio è sempre necessario avere qualche attenzione in più; perciò ci è sembrato giusto fare questo incontro e siamo pronti a farne altri, se necessario».

La Provincia manterrà quindi alta l’attenzione nelle prime settimane, quando il sistema dovrà adattarsi agli orari provvisori e poi a quelli definitivi, con l’obiettivo di garantire collegamenti adeguati soprattutto agli studenti delle scuole superiori.