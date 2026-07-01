Tregua dal caldo: da giovedì calano le temperature, ma sarà solo una parentesi

Le previsioni di Arpa Lombardia
Temporali diffusi in giornata e da giovedì temperature in calo
LECCO – Una tregua dal caldo è in arrivo, ma durerà poco. Secondo le previsioni di Arpa Lombardia, l’ingresso dell’estremo meridionale di una perturbazione atlantica porterà un deciso cambiamento del tempo nella giornata di mercoledì, con temporali diffusi, un rinforzo della ventilazione e un sensibile calo delle temperature.
Il peggioramento sarà tuttavia rapido. Con lo spostamento del minimo barico verso il Mar Tirreno e il contemporaneo rafforzamento dell’Anticiclone delle Azzorre sull’Europa occidentale, già da giovedì torneranno condizioni di tempo stabile su gran parte della Lombardia.
Non si esclude la possibilità di qualche isolato e debole piovasco pomeridiano sui rilievi, mentre sul resto del territorio prevarrà il bel tempo accompagnato da venti generalmente deboli.
Il calo delle temperature, percepibile già da giovedì, sarà però di breve durata. Da quel giorno inizierà infatti una lenta e progressiva risalita dei valori termici: fino a domenica le temperature si manterranno in linea con le medie stagionali o leggermente superiori.
Con l’inizio della prossima settimana è invece attesa una nuova intensificazione del caldo, con valori che torneranno a portarsi sensibilmente al di sopra della norma per il periodo.
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