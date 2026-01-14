Treni, altri disagi per i pendolari: cancellato il diretto Rogoledo – Lecco

Altra giornata di disservizi dopo quella di ieri (martedì)

LECCO – Ieri era toccato al diretto in partenza dalla stazione di Milano Centrale e diretto a Lecco. Oggi, mercoledì, analoga sorte è successa per il convoglio delle 18.57 che teoricamente sarebbe dovuto partire da Milano Rogoledo e destinato sempre al capoluogo lariano.

A denunciare il disservizio, l’ennesimo, è la segretaria provinciale di Azione Lecco Eleonora Lavelli, alla prese anche oggi con i disagi e le fatiche legate al trasporto ferroviario.

“Anche oggi l’unico, dicasi l’unico, treno che da Rogoredo raggiunge Lecco è stato cancellato” commenta. A rendere ancora più paradossale la situazione l’informazione giunta, in tempo reale, da un altro pendolare, in attesa del treno alla stazione di Sesto San Giovanni. Con un messaggio, intriso di ironia, il viaggiatore ha scritto: “Vuoi ridere o arrabbiarti un po’ di più? Sono a Sesto e lo stesso treno viene dato in arrivo, ma in ritardo!”.

Un bel rebus, impossibile da risolvere anche per i pendolari più avvezzi alle stranezze e alle complicazioni del trasporto ferroviario regionale.