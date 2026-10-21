Treni. Carnate-Calolziocorte, Fragomeli: “Serve un posto di comunicazione a Olgiate”

Presentato un ordine del giorno sul Programma regionale della mobilità e dei trasporti

L’obiettivo è migliorare la gestione della circolazione in caso di guasti e lavori, riducendo il rischio di ritardi e soppressioni su più linee

LECCO – Un posto di comunicazione ferroviario nell’area di Olgiate Molgora, lungo la tratta Carnate-Calolziocorte, per migliorare la gestione della circolazione in caso di guasti e lavori e limitare le ripercussioni sul servizio. È la richiesta avanzata da Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale del Partito Democratico, attraverso un ordine del giorno presentato nell’ambito della discussione sul Programma regionale della mobilità e dei trasporti (Prmt) in Consiglio regionale.

“Serve un posto di comunicazione ferroviario a Olgiate-Calco-Brivio, sulla tratta Carnate–Calolziocorte, che non è attualmente presente tra i due binari, con la conseguenza che, in caso di arresto di un convoglio o di altre criticità infrastrutturali, le possibilità di instradamento dei treni sull’altro binario risultano limitate”, spiega Fragomeli.

Secondo il consigliere, su un percorso di circa 20 chilometri, l’assenza di questa infrastruttura riduce la flessibilità del servizio e può far sì che un singolo guasto si traduca in ritardi, limitazioni e soppressioni che coinvolgono più linee ferroviarie.

Le ricadute sulla linea S8 e sui collegamenti con la Valtellina

Fragomeli richiama le conseguenze che, negli ultimi anni, si sarebbero verificate in seguito all’arresto di un convoglio tra Carnate e Calolziocorte, con ripercussioni sulla linea S8 Milano-Lecco e sui collegamenti da e per la Valtellina.

“Un posto di comunicazione costituisce un intervento infrastrutturale puntuale, con benefici potenzialmente rilevanti sulla resilienza della rete e sulla possibilità di gestire la circolazione a semplice binario temporaneo durante guasti e lavori”, afferma il consigliere regionale.

Fragomeli sottolinea inoltre che la richiesta di ripristinare un posto di comunicazione nell’area di Olgiate è stata avanzata da anni dai rappresentanti dei pendolari e dagli enti locali del territorio.

La richiesta alla Giunta regionale

L’ordine del giorno impegna la Giunta regionale a inserire nel Prmt la realizzazione di un posto di comunicazione a Olgiate Molgora, oppure in un’altra posizione tecnicamente equivalente lungo la tratta Carnate-Calolziocorte.

Tra gli obiettivi indicati figurano anche la richiesta di inserire l’opera nel Contratto di programma Rfi-Mit, verificando la possibilità di finanziarla attraverso le risorse destinate a interventi puntuali di resilienza e potenziamento della rete, e il coordinamento con la programmazione del servizio S8, dei servizi RegioExpress e degli ulteriori potenziamenti previsti lungo la direttrice Carnate-Lecco.

“La linea ferroviaria S8 Lecco–Carnate–Milano Porta Garibaldi rappresenta un’infrastruttura fondamentale per la mobilità quotidiana del territorio lecchese e del Meratese, garantendo il collegamento tra numerosi comuni della provincia di Lecco, la Brianza e il nodo ferroviario milanese”, ricorda Fragomeli.

Il consigliere evidenzia anche l’importanza della continuità del servizio sulla tratta Carnate-Calolziocorte per i collegamenti regionali lungo la direttrice Milano-Lecco-Sondrio-Tirano.

“Mi auguro che questa richiesta venga inserita nell’orizzonte di programma del piano della mobilità perché è veramente urgente e necessaria”, conclude Fragomeli.