Treni. Dopo i lavori estivi, riaprono interamente le linee ferroviarie “lecchesi”

Tornano tutti i treni sulle linee Milano-Tirano, Lecco-Sondrio, S7 Milano-Molteno-Lecco e Como-Lecco

In vista delle Olimpiadi invernali 2026, il collegamento fra Milano e Tirano vedrà un potenziamento del servizio

LECCO – Da lunedì 9 settembre riprende interamente la circolazione ferroviaria su nove linee interessate durante l’estate da interruzioni parziali o totali per consentire lo svolgimento di lavori di potenziamento infrastrutturale di Rfi: tra queste ci sono Milano-Tirano, Lecco-Sondrio, S7 Milano-Lecco e Como-Lecco.

In diversi punti della rete prenderanno il via ulteriori lavori, che potranno causare rallentamenti e maggiori tempi di percorrenza su alcune linee. Dal 9 settembre sarà potenziato il servizio su alcuni collegamenti tra cui quello fra Milano-Tirano – la linea “delle Olimpiadi invernali 2026”. Saliranno a 174 i nuovi treni in servizio, grazie all’immissione di ulteriori convogli Caravaggio, Donizetti, Colleoni.

La chiusura dei cantieri estivi e gli ulteriori lavori infrastrutturali

Con la chiusura dei cantieri estivi, dal 9 settembre sarà ripristinata la circolazione ferroviaria sull’intero percorso delle linee Milano-Tirano, Lecco-Sondrio, Sondrio-Lecco, interessate dall’interruzione Colico-Tirano. Torneranno a viaggiare in treno anche i passeggeri delle linee S7 Milano-Molteno-Lecco, Como-Lecco, dallo scorso 9 giugno completamente sostituite da bus.

Saranno dunque sospesi i servizi sostitutivi automobilistici organizzati da Trenord nei mesi estivi, che si sono rilevati adeguati alle esigenze di mobilità dei territori interessati dalle interruzioni. Come previsto dalla normativa in caso di rinnovo dell’infrastruttura, la piena velocità nelle tratte interessate dai lavori dovrà essere raggiunta gradualmente. Per questo motivo, per un periodo transitorio, è previsto un aumento dei tempi di viaggio.

Il potenziamento del servizio e i nuovi treni

In vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, dal 9 settembre il collegamento fra Milano e Tirano vedrà un potenziamento del servizio, che parzialmente era già stato messo in atto dal 10 giugno fra Milano e Colico e consentirà di completare l’offerta fino a garantire una corsa ogni ora per direzione fra Milano Centrale e la Valtellina.

Sia sulla linea Milano-Tirano sia sui collegamenti locali Lecco-Sondrio e Sondrio-Tirano l’intera offerta continuerà a essere garantita da treni di nuova generazione: convogli Coradia, che negli orari di punta circolano in doppia composizione, e Donizetti.

I dettagli del potenziamento del servizio

Da Milano/Sondrio verso Tirano saranno previste le seguenti modifiche:

nuovo treno 2822 Milano Centrale 11.05-Tirano 13.52; circolerà tutti i giorni; fino al 22 settembre terminerà il viaggio a Sondrio, invece che a Tirano

nuovo treno 2830 Milano Centrale 15.05-Tirano 17.52; circolerà tutti i giorni

nuovo treno 2844 Milano Centrale 22.20-Lecco 23.01; circolerà nei giorni festivi

la corsa 2834 Milano Centrale 17.20-Sondrio 19.20 prolungherà il percorso fino a Tirano, dove arriverà alle ore 19.52

la corsa 2818 Milano Centrale 9.20-Tirano 12.05, che oggi circola tutti i giorni, viaggerà nei giorni feriali escluso il sabato e terminerà il percorso a Tresenda-Aprica-Teglio alle ore 11.57; il sabato e nei festivi sarà attivato il nuovo treno 2808 Milano Centrale 9.20-Tirano 11.52

la corsa 2826 Milano Centrale 13.20-Tirano 16.05 anticiperà l’arrivo a destinazione a Tirano alle ore 15.52

la corsa 2876 Milano Centrale 18.48-Lecco 19.35 sarà sostituita dal treno 2896 Milano Rogoredo 18.36-Lecco 19.36

la corsa locale 10294 Sondrio 13.17-Tirano 13.59, dal 23 settembre circolerà con nuovo orario Sondrio 12.50-Tirano 13.32; attualmente e fino al 22 settembre è sostituita da bus

la corsa locale 10296 Sondrio 17.17-Tirano 17.59, che oggi circola tutti i giorni, sarà effettuata nei feriali con nuovo orario Sondrio 17.50-Tirano 18.32

Da Tirano verso Sondrio/Milano saranno previste le seguenti variazioni: