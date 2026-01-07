Treni. Guasti sulla linea Lecco-Sondrio, ancora ritardi e cancellazioni

Mattinata difficile per i pendolari per problemi tra le stazioni di Lecco e Sondrio
Problemi anche sulla linea Lecco-Bergamo per un guasto a un passaggio a livello nella stazione di Cisano
LECCO – Dopo i disagi di lunedì scorso, nuovi problemi per la circolazione dei treni della linea Milano-Lecco-Sondrio. Ancora disagi per i pendolari nella mattinata di oggi, mercoledì 7 gennaio, a causa di alcuni guasti tra le stazioni di Lecco e Sondrio che hanno rallentato la circolazione sulla direttrice.
E’ in corso un intervento di ripristino da parte dei tecnici di RFI. Si registrano ritardi fino a 40 minuti. Per ridare regolarità al servizio è necessario modificare il percorso dei seguenti treni:
- 10313 (SONDRIO 05:47 – LECCO 07:45) termina a COLICO
- 10314 (LECCO 08:15 – SONDRIO 10:10) parte da COLICO
- 10323 (SONDRIO 10:47 – LECCO 12:45) cancellato
Problemi, sempre questa mattina, anche sulla linea Lecco-Bergamo. La circolazione della direttrice è rallentata a causa di un guasto a un passaggio a livello nella stazione di Cisano Caprino Bergamasco che richiede un intervento di ripristino da parte dei tecnici del gestore della rete RFI. Si registrano ritardi fino a 30 minuti.
Per ridare regolarità al servizio è necessario modificare il percorso dei seguenti treni:
- 10714 (PONTE S.PIETRO 06:15 – LECCO 06:49) limitato a CALOLZIOCORTE
- 10717 (LECCO 07:01 – PONTE S.PIETRO 07:40) parte da CALOLZIOCORTE
Info sull’andamento del treno in APP e Sito nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”.