Treni, il sindaco Boscagli incontra Trenord: “Più corse sulla Lecco-Milano”

A Palazzo Bovara incontro tra il primo cittadino e una delegazione di Trenord

Focus sulla Lecco-Milano e il servizio ferroviario regionale

LECCO – Più collegamenti ferroviari tra Lecco e Milano e un confronto più stabile tra Regione Lombardia e i Comuni capoluogo sulle esigenze del trasporto ferroviario. Sono questi i principali temi affrontati nel corso dell’incontro che si è svolto questo pomeriggio tra il sindaco di Lecco Filippo Boscagli e una delegazione di Trenord.

Al tavolo erano presenti il direttore generale di Trenord Emanuele De Santis, il direttore Comunicazione e Relazioni territoriali Roberto Cattaneo e la responsabile delle Relazioni territoriali Alessia Guida.

Al centro del confronto il servizio ferroviario che ogni giorno interessa decine di migliaia di cittadini lecchesi, con particolare attenzione ai collegamenti diretti tra Lecco e gli altri capoluoghi lombardi e, soprattutto, alla tratta Lecco-Milano, una delle principali direttrici utilizzate da pendolari, studenti e lavoratori.

Proprio sul collegamento con il capoluogo regionale Boscagli ha posto l’accento sulla necessità di potenziare ulteriormente il servizio, attraverso l’introduzione di nuove corse. Un’esigenza legata alla domanda di mobilità del territorio e alla necessità di garantire collegamenti adeguati con Milano.

Durante l’incontro il sindaco ha inoltre avanzato la proposta di istituire tavoli di confronto permanenti tra Regione Lombardia e i Comuni capoluogo, con l’obiettivo di creare un dialogo più strutturato sulle questioni legate al trasporto ferroviario. L’idea è quella di favorire una maggiore condivisione delle esigenze dei diversi territori e delle relative priorità, mettendo in rete le amministrazioni locali nel confronto con Regione e gestori del servizio.

Il tema del trasporto ferroviario resta infatti centrale per Lecco, sia per la mobilità quotidiana dei pendolari sia per i collegamenti della città con il resto della Lombardia. In questo quadro, il potenziamento della direttrice verso Milano rappresenta una delle richieste su cui l’amministrazione comunale intende mantenere alta l’attenzione.