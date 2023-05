Treni. Lavori sulla Milano-Lecco via Molteno: modifiche alla circolazione

Questo week-end variazioni alla viabilità ferroviaria tra le stazioni di Lecco e Molteno

Disposti bus sostitutivi per i viaggiatori lungo la direttrice

LECCO – Per consentire gli interventi di potenziamento infrastrutturale di RFI, interruzioni alla circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Lecco via Molteno nel week-end (sabato 13 e domenica 14 maggio).

Interessato il tratto fra le stazioni di Lecco e Molteno, per lavori propedeutici alla realizzazione del sottopasso pedonale di Oggiono e lavori di manutenzione straordinaria all’infrastruttura fra Lecco e Valmadrera.

Cancellati i treni della relazione S7 Milano – Lecco (via Molteno) tra le stazioni di Molteno e Lecco e sostituiti con bus; mentre sabato alcuni treni regionali della della relazione Como – Molteno – Lecco saranno cancellati tra le stazioni di Molteno e Lecco e sostituiti con bus, che fermeranno nei piazzali antistanti le stazioni, a eccezione di Oggiono (Incrocio via Vittoria / via Kennedy). L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale e non è ammesso il trasporto bici.

Il dettaglio delle modifiche al programma di circolazione dei treni è consultabile nelle stazioni, sul sito e sull’App di Trenord.