Treni. Lecco-Bergamo, lavori di RFI: stop ai treni tra Calolziocorte e Ponte San Pietro

Dal 17 luglio al 2 agosto sospensione della circolazione ferroviaria e modifiche al servizio dei treni regionali
Intervento di rinnovo dei binari e di prolungamento del marciapiede nella stazione di Ambivere
LECCO – Rete Ferroviaria Italiana (RFI), società del Gruppo FS, ha programmato una serie di lavori di manutenzione infrastrutturale sulla linea ferroviaria Lecco-Bergamo, che comporteranno modifiche alla circolazione dei treni regionali.
Gli interventi riguarderanno il rinnovo dei binari e il prolungamento del marciapiede nella stazione di Ambivere, opere finalizzate a migliorare l’efficienza e la funzionalità dell’infrastruttura ferroviaria.
Per consentire lo svolgimento delle attività di cantiere sarà necessario interrompere la circolazione ferroviaria nel tratto compreso tra Calolziocorte e Ponte San Pietro.
La sospensione del servizio entrerà in vigore dalle ore 00.01 di venerdì 17 luglio e resterà attiva fino alle ore 23.59 di domenica 2 agosto 2026.
Le modifiche interesseranno i treni regionali che percorrono la linea Lecco-Bergamo.
RFI informa che il dettaglio completo delle variazioni al programma di circolazione è disponibile presso le stazioni ferroviarie, sul sito internet di Trenord e sull’App Trenord, dove i viaggiatori potranno consultare gli aggiornamenti relativi ai collegamenti interessati dai lavori.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.