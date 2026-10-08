Treni. Mattinata difficile: guasto agli impianti, disagi sulla linea Tirano-Lecco-Milano

Ritardi sulla linea Tirano-Lecco-Milano

Cancellazioni sulla linea Lecco-Carnate-Milano Porta Garibaldi

LECCO – Disagi in mattinata sulla linea Tirano-Lecco-Milano dove il treno 2819 (Tirano 8:08 – Milano Centrale 10:43) sta viaggiando in ritardo, a causa di un guasto tecnico. In ritardo anche il treno 10319 (Sondrio 8:47 – Lecco 10:45) perché a Colico è stato necessario attendere l’arrivo di un altro treno della linea. In generale, per le ripercussioni di un guasto agli impianti, ora risolto, si registrano ritardi medi di 20 minuti per gestione degli incroci.

Criticità segnalate anche sulla linea S8 Lecco-Carnate- Milano Porta Garibaldi dove non sono partiti il treno 24828 (Milano Porta Garibaldi 8:52 – Lecco 09:56) e il treno 24837 (Lecco 10:06 – Milano Porta Garibaldi 11:10).

Info sull’andamento del treno in APP e Sito nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”