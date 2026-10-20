Treni. Ritardi sulla Lecco-Milano Porta Garibaldi a causa di un guasto tra Monza e Arcore

Si registrano ritardi medi di 20 minuti

Disagi nella prima mattinata di oggi, martedì 20 ottobre

LECCO – Disagi nella prima mattinata di oggi, martedì 20 ottobre, per i viaggiatori lungo la linea Lecco-Carnate-Milano Porta Garibaldi. La circolazione della direttrice ha subito un rallentamento a causa di un guasto alla linea ferroviaria tra le stazioni di Monza e Arcore.

Alle ore 7.19, Trenord ha comunicato che è in corso un intervento di ripristino da parte dei tecnici di RFI. Si registrano ritardi medi di 20 minuti. Possibili variazioni e cancellazioni ai treni della linea.

Info sull’andamento del treno in APP e Sito nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”.