Treni. Sciopero nazionale, possibili disagi a partire dalle ore 21 del 23 luglio

L’agitazione è stata indetta dai sindacati CUB Trasporti e SGB

Lo sciopero di 24 ore potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia

LECCO – I sindacati CUB TRASPORTI e SGB hanno indetto uno sciopero nazionale dalle ore 21.00 del 23 luglio alle ore 20:59 del 24 luglio 2026 che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia e a livello nazionale.

Giovedì 23 luglio viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 21 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22. Venerdì 24 luglio, viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per la linea RE54. (Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.)

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Sul sito di Trenord e App saranno comunicati aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione. Per Trenitalia sul sito www.trenitaliatper.it.