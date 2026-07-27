Treni. Weekend di modifiche: cambia la viabilità anche nel Lecchese

Sabato 1 e domenica 2 agosto cancellazioni e variazioni per sulla Lecco-Verona e sulla Tirano-Sondrio-Lecco-Milano a causa degli interventi al sottovia Prospero Finzi

Coinvolti anche alcuni collegamenti regionali ed EuroCity, con bus sostitutivi tra Milano Greco Pirelli e Milano Lambrate/Milano Rogoredo

LECCO – Un fine settimana di possibili disagi per chi si sposta in treno da e verso Lecco. Sabato 1 e domenica 2 agosto i lavori di manutenzione straordinaria al sottovia Prospero Finzi, nel nodo ferroviario di Milano, comporteranno modifiche alla circolazione di numerosi collegamenti regionali e a lunga percorrenza, con cancellazioni, limitazioni di percorso e variazioni di orario.

A risentirne sarà innanzitutto la linea RE6 Lecco-Verona Porta Nuova, dove i treni 2690 e 2699 non circoleranno. Cambiamenti anche sulla RE8 Tirano-Sondrio-Lecco-Milano: il 2855 Colico-Milano Rogoredo e il 2876 Milano Rogoredo-Lecco limiteranno il percorso a Milano Greco Pirelli, rendendo necessario proseguire il viaggio con i collegamenti sostitutivi predisposti da Trenord.

Per garantire la continuità del servizio sarà infatti attivato un bus sostitutivo tra Milano Greco Pirelli e Milano Lambrate/Milano Rogoredo, mentre per gli spostamenti all’interno dell’area urbana di Milano sarà possibile utilizzare la rete del trasporto pubblico locale. Trenord ricorda che gli orari degli autobus potranno subire variazioni in base al traffico e che a bordo non sarà consentito il trasporto delle biciclette.

Le modifiche interesseranno anche altre linee regionali. Sulla S9 Saronno-Albairate alcuni treni termineranno la corsa a Milano Greco Pirelli o Milano Rogoredo, mentre il convoglio 24986 Albairate-Milano Porta Garibaldi sarà cancellato. Variazioni sono previste anche sulla R4 Brescia-Treviglio-Milano, limitata tra Milano Lambrate e Brescia, e sulla R38 Piacenza-Lodi-Milano, che fermerà a Milano Rogoredo senza raggiungere Milano Greco Pirelli.

I lavori nel nodo ferroviario milanese avranno effetti anche su alcuni EuroCity. Sabato 1° agosto saranno cancellati gli EC 30 Firenze-Zurigo e EC 37 Zurigo-Firenze, mentre il giorno successivo gli stessi collegamenti viaggeranno con modifiche di orario e di fermata nell’area di Milano. Variazioni di orario sono previste anche, in entrambe le giornate, per gli EC 152 Rimini-Zurigo e EC 153 Zurigo-Rimini.

Gli orari aggiornati e il dettaglio dei provvedimenti sono disponibili sui canali ufficiali di Trenord, Trenitalia e RFI.