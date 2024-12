Trenord. Dal 15 dicembre orario invernale, le variazioni sulla linea Milano-Tirano

Proseguono anche nel 2025 i lavori di potenziamento

Le opere interessano larga parte della rete ferroviaria lombarda

MILANO – Da domenica 15 dicembre entrerà in vigore l’orario invernale di Trenord, concordato con Regione Lombardia, che vedrà novità su alcune linee regionali e suburbane. L’offerta giornaliera salirà da 2270 a 2330 corse. Inoltre, Trenord inaugurerà un collegamento giornaliero andata e ritorno Milano-Bolzano. I dettagli sul nuovo orario sono disponibili su trenord.it e sull’App

Anche nel 2025 le infrastrutture ferroviarie, gestite da Rfi e Ferrovienord, saranno interessate da significativi lavori di potenziamento, che avranno l’obiettivo di migliorare la regolarità e l’affidabilità del servizio, ma potranno avere ripercussioni sulla circolazione.

Le modifiche sulla linea Milano-Sondrio-Tirano

Due corse che attualmente hanno origine o destinazione a Tresenda-Aprica-Teglio prolungheranno il percorso fino a Tirano. In particolare, saranno i collegamenti:

2818 Milano Centrale 9.20-Tresenda 11.41-Tirano 11.52

2827 Tirano 12.08-Tresenda 12.18-Milano Centrale 14.40

Sulla linea Milano Centrale-Tirano, sarà rimodulato l’orario di tre collegamenti. Le corse in partenza da Milano Centrale alle ore 11.05 e alle ore 15.05 partiranno al minuto .20; la corsa in arrivo nella stazione alle 12.55 anticiperà l’arrivo alle 12.40. La modifica darà ulteriore omogeneità all’orario sulla linea: tutte le corse da Milano Centrale verso la Valtellina partiranno al minuto .20; tutti i collegamenti in partenza dalla Valtellina arriveranno in Stazione Centrale al minuto .40. Di seguito gli orari dal 15 dicembre: