Regione Lombardia è pronta a fare da tramite con le istituzioni nazionali e Revolution Medicines per garantire il farmaco gratuitamente

La richiesta arriva da undici associazioni di pazienti oncologici

LECCO – Regione Lombardia si schiera al fianco delle associazioni dei pazienti per favorire l’accesso gratuito al Daraxonrasib, nuovo farmaco destinato al trattamento del carcinoma pancreatico metastatico. L’obiettivo è individuare una soluzione che consenta ai pazienti clinicamente idonei di ricevere la terapia senza dover attendere il completamento di tutti i passaggi necessari alla sua disponibilità attraverso il Servizio sanitario nazionale.

A confermare la disponibilità della Regione è l’assessore al Welfare Guido Bertolaso, intervenuto in occasione della Giornata mondiale del tumore del pancreas. La Lombardia si propone di svolgere un ruolo di raccordo tra Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), Ministero della Salute e Revolution Medicines, l’azienda statunitense che ha sviluppato il medicinale, per verificare la possibilità di attivare anche in Italia un programma di fornitura gratuita, sul modello di quello già avviato negli Stati Uniti.

“Abbiamo ricevuto e valutato con grande attenzione la proposta delle associazioni dei pazienti e ne condividiamo l’obiettivo: fare in modo che una nuova opportunità terapeutica possa essere accessibile a tutti coloro che presentano i requisiti clinici per beneficiarne, indipendentemente dalle condizioni economiche o dalla regione in cui vivono”, ha dichiarato Bertolaso.

L’assessore ha precisato che l’intenzione non è aggirare le procedure di autorizzazione e controllo dei medicinali, ma individuare una soluzione temporanea attraverso gli strumenti già previsti dalla normativa. “Per chi affronta un tumore metastatico del pancreas anche pochi mesi possono fare una differenza enorme. Il tempo della burocrazia non sempre coincide con quello della malattia”, ha sottolineato.

Il caso di Jessica e la richiesta di pari opportunità

La questione è già stata affrontata dalla Regione in un caso concreto. La Lombardia è infatti intervenuta per consentire a Jessica, paziente affetta da tumore metastatico del pancreas, di accedere al trattamento attraverso un finanziamento straordinario.

Un intervento che, secondo Bertolaso, non può tuttavia rappresentare una soluzione riservata ai singoli casi. “Abbiamo scelto di aiutare Jessica perché, di fronte a una concreta possibilità di cura, non potevamo rimanere indifferenti. Siamo altrettanto consapevoli che non può essere questa la soluzione per tutti. Non devono esserci pazienti di serie A e di serie B, né può essere necessario ottenere attenzione mediatica per accedere a una terapia”.

Da qui la volontà di trasformare l’esperienza in un percorso più ampio, capace di garantire opportunità analoghe a tutti i pazienti che presentino le medesime condizioni cliniche.

La proposta delle undici associazioni

Alla base dell’iniziativa c’è una richiesta sottoscritta da undici associazioni e fondazioni italiane impegnate nella tutela dei pazienti oncologici. Il documento propone l’attivazione di un programma nazionale di uso terapeutico, finanziato dall’azienda produttrice, facendo riferimento al Decreto ministeriale del 7 settembre 2017.

Tra le richieste figurano la fornitura gratuita del Daraxonrasib ai pazienti clinicamente eleggibili, la continuità delle cure per chi ha già iniziato il trattamento e il coinvolgimento di centri oncologici qualificati distribuiti sul territorio nazionale.

Le organizzazioni chiedono inoltre un coordinamento operativo unico per agevolare il lavoro dei medici, criteri clinici trasparenti e uniformi per individuare i beneficiari e la possibilità di attivare percorsi individuali gratuiti per i casi più urgenti, durante la fase di organizzazione del programma nazionale.

A sottoscrivere la proposta sono Codice Viola, rappresentata da Piero Rivizzigno; Fondazione Paola Marella, Domenico Traversa; My Everest, Monica Rozzoni; Associazione Pierluigi Natalucci, Roberta Di Pietro; Fondazione Nadia Valsecchi, Federica Valsecchi; Oltre la Ricerca ODV, Francesca Gabellini; aBRCAdabra, Maria Campanella; Associazione Nastro Viola, Viviana Ferrari; Sud4pancreas, Maria Concetta Palazzo; Associazione Pancrea, Katia Guernaccini; e Fondazione Gabriella Fabbrocini, Fabrizio Pallotta.

Dal via libera europeo alla disponibilità in Italia

Un elemento importante riguarda il percorso autorizzativo del farmaco. Negli Stati Uniti Revolution Medicines ha già attivato un programma di accesso allargato, denominato Expanded Access Program, che ha permesso di distribuire gratuitamente il medicinale prima della sua autorizzazione commerciale attraverso una rete di centri oncologici. Secondo i dati comunicati dall’azienda, nell’agosto 2026 erano già oltre 2.000 i pazienti coinvolti.

Il Daraxonrasib ha ottenuto l’approvazione della Food and Drug Administration (Fda) statunitense il 26 agosto 2026. Successivamente, dopo il parere positivo dell’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) del 15 ottobre, il 16 novembre è arrivata anche l’autorizzazione all’immissione in commercio da parte della Commissione europea.

In Italia restano da completare gli adempimenti necessari per definire prezzo, rimborsabilità ed effettiva disponibilità del trattamento attraverso i canali ordinari del Servizio sanitario nazionale.

“Il fatto che il farmaco abbia ottenuto l’autorizzazione europea rappresenta un passaggio importante. Ora dobbiamo lavorare affinché il tempo necessario a completare le procedure nazionali non si trasformi in un ostacolo per chi potrebbe beneficiare del trattamento”, ha spiegato Bertolaso, richiamando l’esperienza statunitense come possibile modello da adattare al contesto italiano, nel rispetto delle competenze delle autorità regolatorie e delle valutazioni dei medici.

La Regione Lombardia si dice quindi pronta a mettere a disposizione la propria esperienza e a favorire un confronto operativo tra tutti i soggetti coinvolti. “L’obiettivo è uno solo: non lasciare che pazienti come Jessica perdano, per ragioni economiche o amministrative, la possibilità di accedere a trattamenti che possono contribuire a prolungare la sopravvivenza”, ha concluso l’assessore.