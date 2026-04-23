Turismo accessibile, Paso Cooperativa Sociale tra i protagonisti dell’evento nazionale “Italia Insieme” a Firenze

L’iniziativa si è svolta il 22 aprile, riunendo istituzioni, Regioni, enti locali e organizzazioni del Terzo settore per promuovere il diritto alla mobilità

La cooperativa ha presentato modelli e pratiche sviluppate sul territorio nei servizi alla persona e nella mobilità inclusiva

LECCO – Paso Cooperativa Sociale protagonista a Firenze in un contesto nazionale dedicato al turismo accessibile e alla valorizzazione dei territori. La cooperativa lecchese ha partecipato all’evento “Italia Insieme – Turismo accessibile e territorio”, ospitato alla Stazione Leopolda e promosso dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

L’iniziativa, svoltasi il 22 aprile, ha riunito istituzioni, Regioni, enti locali e organizzazioni del Terzo settore con l’obiettivo di promuovere il diritto alla mobilità e al viaggio per tutte le persone, ponendo al centro le migliori esperienze italiane nel campo dell’inclusione.

In questo contesto Paso ha presentato il proprio lavoro legato alla mobilità sostenibile e inclusiva e ai servizi alla persona, portando all’attenzione nazionale modelli operativi e pratiche sviluppate sul territorio e oggi riconosciute anche a livello più ampio. La cooperativa ha preso parte al confronto con realtà provenienti da tutta Italia, contribuendo al dibattito su soluzioni concrete per rendere il turismo più accessibile.

L’invito all’evento viene letto dalla cooperativa come un riconoscimento del percorso costruito negli anni. “Essere stati invitati in un contesto così autorevole è per noi motivo di grande orgoglio. – dichiara la Cooperativa – L’inclusione non è un concetto astratto, ma un lavoro quotidiano fatto di progettazione, relazioni e soluzioni concrete. Partecipare a ‘Italia Insieme’ significa contribuire attivamente a costruire un turismo più equo, accessibile e sostenibile, portando esperienze replicabili anche in altri contesti”.

Nel corso della giornata si sono susseguiti interventi istituzionali, panel tematici e momenti di confronto tra pubblico e privato, con la partecipazione di rappresentanti del Governo, delle Regioni e delle principali organizzazioni nazionali. L’appuntamento ha rappresentato anche un’occasione di networking, favorendo nuove progettualità e prospettive di collaborazione.

La partecipazione consolida il ruolo di Paso Cooperativa Sociale come interlocutore nei tavoli nazionali dedicati ai temi dell’inclusione, della mobilità sostenibile e dei servizi alla persona, valorizzando il lavoro sviluppato a livello locale.