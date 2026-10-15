Turismo in Lombardia. 43,5 milioni di presenze nel 2026: cresce il richiamo di laghi e montagne

Nei primi otto mesi del 2026 registrati 3,6 milioni di pernottamenti in più rispetto al 2025

I laghi totalizzano 13,82 milioni di pernottamenti, con una quota straniera dell’83%. La montagna supera i 3,9 milioni di presenze

LECCO – La Lombardia consolida la propria attrattività turistica e cresce soprattutto sui mercati internazionali. Nei primi otto mesi del 2026 le presenze hanno raggiunto quota 43,5 milioni, con un incremento del 9% rispetto allo stesso periodo del 2025 e 3,6 milioni di pernottamenti in più. Quasi il 70% dei visitatori arriva dall’estero, mentre il turismo continua a interessare anche i territori lontani dai principali centri urbani.

I numeri sono stati presentati il 14 ottobre al TTG Travel Experience di Rimini, manifestazione di riferimento per il settore turistico, dove Regione Lombardia illustra la propria offerta a operatori e professionisti. Un quadro che riguarda da vicino anche il territorio lecchese, inserito in un contesto regionale in cui laghi e montagne rappresentano una componente significativa dell’attrattività turistica.

Secondo i dati diffusi dalla Regione, il 59,5% dei pernottamenti si concentra nei territori a vocazione naturalistica e diffusa. Un elemento sottolineato dall’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Debora Massari: “La Lombardia cresce sui mercati internazionali e consolida un modello turistico capace di valorizzare territori, paesaggi e identità differenti. Il dato più significativo è che quasi sei presenze su dieci si concentrano nelle aree a vocazione naturalistica e diffusa. È la dimostrazione che la nostra attrattività si estende ben oltre i grandi centri urbani e crea opportunità per le comunità e le imprese locali”.

Sul fronte economico, tra gennaio e agosto la spesa turistica è aumentata del 6% rispetto al 2025. Le stime dell’Osservatorio regionale del Turismo indicano in 4,8 miliardi di euro la spesa dei visitatori internazionali. Positivo anche l’andamento della stagione turistica estesa da aprile ad agosto, che ha fatto segnare una crescita del 10%.

Milano si conferma la prima provincia lombarda per presenze, con 17,59 milioni di pernottamenti, di cui 13,8 milioni nel capoluogo. Al secondo posto c’è Brescia, con 10,37 milioni, seguita da Como, con 3,93 milioni, e Sondrio, con 3,17 milioni. Tra i singoli comuni, dopo Milano figurano Livigno, con 1,4 milioni di presenze, Sirmione, con 1,3 milioni, e Como, con 1,04 milioni.

Per il territorio lecchese, i dati regionali restituiscono il quadro di un’offerta turistica inserita in un sistema in cui il richiamo dei laghi e delle località montane assume un ruolo centrale. Nel complesso, i laghi lombardi hanno totalizzato 13,82 milioni di pernottamenti, pari al 31,7% delle presenze regionali. La quota di visitatori stranieri raggiunge l’83%, con 11,4 milioni di pernottamenti.

La Germania è il principale mercato di provenienza per le destinazioni lacustri, con 4,28 milioni di presenze, seguita dai Paesi Bassi, con 1,03 milioni. Anche la montagna mantiene un peso rilevante: nei comuni montani si contano 3,97 milioni di pernottamenti, pari al 9,1% del totale regionale. In questo caso prevalgono i turisti italiani, che rappresentano il 55% delle presenze. Livigno guida la classifica delle destinazioni montane, davanti a Bormio, con 362mila pernottamenti, e Ponte di Legno, con 347mila.

Guardando ai mercati esteri sull’intero territorio regionale, la Germania è ancora al primo posto con 5,81 milioni di presenze, pari al 19,3% del totale straniero. Seguono gli Stati Uniti, con 2,33 milioni, la Francia e il Regno Unito, entrambi con 1,91 milioni, mentre Polonia e Paesi Bassi superano ciascuno quota 1,6 milioni.

Cambia, intanto, anche il modo di soggiornare in Lombardia. Le strutture alberghiere registrano 21,69 milioni di pernottamenti, mentre il comparto extra-alberghiero arriva a 21,80 milioni. All’interno di quest’ultimo settore spiccano le locazioni turistiche, con 14,3 milioni di presenze, pari al 65,6% del totale extra-alberghiero. Campeggi e villaggi turistici contribuiscono con altri 3,69 milioni di pernottamenti.

“La nostra regione è policentrica, con città, laghi, montagne e borghi che concorrono a costruire un’offerta articolata e competitiva”, ha evidenziato Massari, sottolineando come la varietà delle destinazioni permetta di intercettare pubblici differenti e di distribuire le ricadute economiche su più territori e in periodi più ampi dell’anno.

Al TTG, Regione Lombardia presenta i risultati attraverso uno stand immersivo di 445 metri quadrati, con contenuti multimediali dedicati ai paesaggi, alle destinazioni e alle eccellenze regionali. “Il nostro patrimonio turistico comprende città riconosciute a livello internazionale, laghi, montagne, borghi, cultura, enogastronomia e manifattura. La forza della Lombardia sta nella possibilità di offrire esperienze diverse, capaci di rispondere alle aspettative di pubblici differenti e di valorizzare le specificità locali. Al TTG presentiamo una regione che sa competere sui mercati internazionali facendo leva sulla ricchezza dei suoi territori”, ha concluso l’assessore.