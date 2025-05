Tutto pronto per il Festival della Sostenibilità, il programma

La 4° edizione dal 18 al 25 maggio, al centro i partner del Contratto di Fiume

Un calendario fitto di appuntamenti

LECCO – Fitto il calendario della 4° edizione del Festival della Sostenibilità, la rassegna promossa dal Comune di Lecco e dedicata alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica che si terrà dal 18 al 27 maggio e sarà quest’anno dedicata ai “Fiumi di cambiamenti. Esperienze di Comunità sostenibili”.

Legambiente-Lecco e i diversi partner firmatari del Contratto di Fiume del reticolo idrico minore lecchese sono quest’anno i veri protagonisti del festival, con un ruolo attivo di promozione di iniziative di vario genere, conferenze, laboratori ed esposizioni.

Tra questi, da segnalare, l’evento di apertura: Bimbinbici, la biciclettata non competitiva in programma questa domenica 18 maggio e aperta a tutte le famiglie delle scuole primarie lecchesi. Lunedì 19 maggio dalle 14.30 alle 19 al polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano sarà la volta della conferenza del progetto Interreg “PreMonHytIon”, guidato da Comune di Lecco e Regione Moesa, con Fondazione Politecnico di Milano e Politecnico di Milano, polo territoriale di Lecco, sul tema “Conoscenze, interventi e strategie per l’ambiente. Il contributo del progetto Interreg Premonhytion e la sua relazione con la strategia di transizione climatica”, la prima presentazione pubblica del progetto Interreg triennale.

Martedì 20 maggio, dalle 10.30 alle 12, si svolgerà al Palazzo delle Paure la cerimonia di premiazione del contest “C-Energy – Customized energy: energy policies in a changing world” lanciato dal Comune di Lecco e dal Comitato Gemellaggi in collaborazione con la città di Szombathely e finanziato grazie al bando europeo Cerv 2023. Mercoledì 21 maggio, dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 15.30 al polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, si terrà un laboratorio dal titolo Guardiani dei fiumi, rivolto alla scuola primaria e secondaria di primo grado e incentrato sul tema del rischio idrogeologico. Le classi interessate a partecipare possono prenotarsi entro il 16 maggio scrivendo a contrattodifiume@legambientelecco.it.

Sabato 24 maggio presso l’auditorium Sorelle Villa, spazio Teatro Invito di via Ugo Foscolo, 42 andrà in scena “Plasticamare”, uno spettacolo teatrale liberamente ispirato e tragicamente attualizzato da “Il vecchio e il mare” di Ernest Hemingway, cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg VI-A Italia-Svizzera. Prenotazioni a questo collegamento.

Così l’assessora all’Ambiente del Comune di Lecco Renata Zuffi: “Mi auguro che alla sua quarta edizione il Festival possa, nella sua ricca e diversificata offerta di laboratori ed esperienze, divenire un appuntamento primaverile fisso, punto di riferimento per cittadini e visitatori sugli svariati temi relativi alla sostenibilità territoriale sempre con uno sguardo attento alle diverse realtà locali.”

A questo collegamento e sul sito www.contrattodifiumelecco.it il programma completo del festival con tutti gli appuntamenti a calendario.