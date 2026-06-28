Tutto pronto per la Festa del Lago e della Montagna: attesa per i fuochi d’artificio

Dalla benedizione allo spettacolo pirotecnico: ecco il programma della 70^ edizione

Venerdì 3 luglio, la festa prosegue con il sorvolo delle Frecce Tricolori sul lago

LECCO – Questa sera Lecco torna a celebrare il suo profondo legame col territorio con la tradizionale Festa del Lago e della montagna, giunta alla sua 70^ edizione.

La prima volta fu nel 1956 quando l’Elma organizzò la prima Festa del Lago, per la prima volta con la statua del Santo Patrono di Lecco (inaugurata l’autunno precedente all’altezza di punta Maddalena alla Malpensata), con un programma che diventerà tradizionale a fine giugno e che comprenderà da quell’anno, in una manifestazione sia civile, sia religiosa, la benedizione del lago iniziata nel 1937 dall’allora prevosto di Lecco monsignor Giovanni Borsieri.

Il programma è curato da LTM – Lecchese Turismo Manifestazioni con il contributo del Comune di Lecco si apre già in mattinata: alle 9 alle 20, nei pressi del Monumento ai Caduti sul Lungolario Isonzo, saranno presenti giochi gonfiabili per bambini. Alle 16.30 il coro Shekinah si esibirà nella Basilica di San Nicolò, dove alle 17.30 monsignor Bortolo Uberti celebrerà la Santa Messa.

Alle 18.15, invece, spazio alla tradizione con la processione delle Lucie, cui seguirà la benedizione del lago nei pressi della statua di San Nicolò. In serata, poi, alle 20.45, il Gruppo Manzoniano Lucie Asd promuoverà la consueta regata delle Lucie, valida per il Trofeo Arnaldo Mondonico.

A precedere l’evento conclusivo saranno gli Sbandieratori e Musici della Torre di Primaluna, attesi sul lungolago alle 21.15. La giornata si concluderà alle 22.30 con il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Quest’anno la Festa del Lago e della Montagna prevede uno spin-off eccezionale per questo importante anniversario: il sorvolo della città della Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori. L’evento è in programma venerdì 3 luglio attorno alle 17 e realizzato con il sostegno del Comune e della Provincia di Lecco.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento di domenica 28 giugno, sono previsti il divieto di transito dalle 20 alle 24 e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 18 alle 24 in Lungolario Isonzo e largo Europa (QUI TUTTE LE MODIFICHE).