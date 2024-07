Tutto pronto per l’Euro’Meet 2024, presentato il programma

La tre giorni sarà dedicata agli sport e alle attività outdoor grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio

“Una grande opportunità per discutere di sostenibilità, benessere ed inclusione”

LECCO – Il territorio è pronto ad accogliere l’Euro’Meet 2024, manifestazione in programma dal 10 al 12 settembre che avrà come quartiere generale il Politecnico di Lecco ma coinvolgerà l’intera Provincia. La presentazione ufficiale del programma è avvenuta questa mattina, venerdì 12 luglio, presso Villa Locatelli alla presenza di istituzioni, partner e sponsor che hanno collaborato per dare vita a quest’importante iniziativa.

L’imput, come ricordato, era stato dato qualche anno fa da Antonio Rossi: una proposta raccolta e, dopo un lungo percorso, diventata realtà grazie ad un produttivo lavoro di squadra che ha permesso la candidatura del progetto lecchese (l’unico a contemplare non un comune ma un’intera Provincia) e l’assegnazione dell’Euro’Meet per la prima volta all’Italia.

L’Euro’Meet sarà un’opportunità straordinaria per discutere di sostenibilità, benessere ed inclusione, attraverso workshop (ben 16 quelli in programma nell’arco di tre giorni, ndr), conferenze e attività legate agli sport outdoor e alle innovazioni tecnologiche del settore (16 opzioni e ben 14 associazioni coinvolte).

La presidente della Provincia Alessandra Hofmann ha sottolineato l’importanza della manifestazione come punto di incontro internazionale per esperti, professionisti e appassionati al fine di promuovere la sostenibilità e l’innovazione nel turismo e nelle attività outdoor: “Oggi possiamo finalmente presentare il programma completo di Euro’Meet 2024, un evento senza precedenti per la nostra Provincia, un’occasione che permetterà a persone provenienti da tutta Europa di apprezzare il nostro territorio e conoscerne le attività – ha detto – un ringraziamento va a tutti coloro che stanno rendendo possibile la realizzazione dell’iniziativa, in particolare alle associazioni sportive che si sono subito dimostrate disponibili, permettendoci di creare un programma di attività outdoor ricco e diversificato che potesse toccare e rappresentare tutte le peculiarità del nostro territorio”.

Alla conferenza erano presenti i rappresentanti delle istituzioni locali, gli sponsor dell’iniziativa tra cui la Camera di Commercio Como-Lecco, Confcommercio Lecco, Confartigianato Imprese Lecco, Confapi Lecco e Sondrio, Silea. In rappresentanza di Regione Lombardia erano presenti il Sottosegretario Mauro Piazza e il consigliere Regionale Giacomo Zamperini, mentre per il Politecnico c’era la prorettrice Manuela Grecchi.

“Euro’Meet 2024 è oramai alle porte e il team organizzativo sta lavorando alacremente per definire ogni dettaglio in modo da offrire ai partecipanti un’esperienza di alto livello. Sport, sostenibilità ed inclusione sono temi centrali per le attività del Polo Territoriale di Lecco e per questo siamo particolarmente felici di ospitare questo evento che porterà al campus scambio e condivisione di conoscenze – ha commentato – come Politecnico, all’interno di uno dei workshop tematici, presenteremo alcune attività di ricerca che mostrano come la tecnologia possa essere strumento di prevenzione e alleata di uno stile di vita sano all’aria aperta. Siamo desiderosi di conoscere altre realtà e di ascoltare altri contributi, nella speranza che si possano creare sinergie e collaborazioni”.

Tra gli ospiti di spicco della tre giorni figurano personalità di calibro internazionale: Diane Crone, professoressa in Exercise and Health presso la Cardiff Metropolitan University e Direttrice del Centro for Health, Activity and Wellbeing Research, nonché responsabile presso l’University’s Health and Human Performance Global Academy e Jana Janotova, responsabile del Coinvolgimento, Sports for Nature, IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura).

Le mattinate del 10, 11 e 12 settembre saranno dedicate a conferenze workshop e sessioni plenarie, mentre nei pomeriggi sarà possibile provare gli sport e le attività tipiche del territorio lecchese grazie al coinvolgimento delle associazioni locali. Tra le proposte: rolelr skating, parapendio, canoa e canottaggio, escursioni, mtb, wakeboard, barca a vela, yoga e molto altro.

Per ulteriori informazioni, iscrizioni e per consultare il programma completo è possibile vistare il sito ufficiale www.euromeetlecco.com