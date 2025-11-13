UICI Lecco celebra la prevenzione e la riabilitazione della vista con un’iniziativa solidale

Una giornata all’insegna della dolcezza e della solidarietà

Appuntamento a sabato 15 novembre

LECCO – In Piazza Garibaldi si terrà una giornata all’insegna della dolcezza e della solidarietà, il 15 novembre, quando l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS, Sezione di Lecco, sarà presente dalle 9:30 alle 18 per celebrare la XIII Giornata Regionale della Prevenzione e della Riabilitazione della Vista UICI, in collaborazione con l’Associazione Lecchese Turismo Manifestazioni.

Un appuntamento che unisce gusto, sensibilizzazione e solidarietà: con un contributo di 12 euro sarà possibile ricevere un elegante cofanetto natalizio di cioccolato ICAM, contenente quattro pregiate tavolette dai gusti assortiti. Un piccolo gesto che fa del bene due volte: a chi ama il cioccolato e a chi, ogni giorno, si impegna per difendere e recuperare la vista.

Durante la giornata non mancherà un tocco di tradizione: grazie a LeccheseTurismo Manifestazioni, i visitatori potranno gustare le immancabili caldarroste, simbolo dell’autunno e della convivialità.

“Invitiamo tutti a venirci a trovare, anche solo per soddisfare una curiosità o porre una domanda sul mondo della prevenzione, della cecità e dell’ipovisione” spiega Paola Vassena, presidente della sezione provinciale UICI di Lecco.

“Con un piccolo gesto si può diffondere consapevolezza e sostenere la riabilitazione di chi ogni giorno affronta le sfide della disabilità visiva – conclude Vassena – La bellezza di questo cofanetto ICAM non risiede solo nel suo contenuto, ma nel cuore di chi sceglie di donare”.