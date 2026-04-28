UILM Lario, Trogu riconfermata alla guida: “Il futuro dell’industria ha il volto delle persone”

Secondo congresso UILM Lario a Lecco: organizzazione di oltre 4 mila imprese e 55 mila addetti tra Lecco, Como e Sondrio

Al centro lavoro, cassa integrazione e carenza di personale qualificato; presente il segretario generale Rocco Palombella

LECCO – È stata confermata alla guida della UILM Lario Gabriella Trogu, al termine del secondo congresso dell’organizzazione che riunisce i metalmeccanici UIL delle province di Lecco, Como e Sondrio.

Il voto dell’assemblea ha sancito la continuità alla segreteria al termine dell’appuntamento che si è svolto oggi, martedì 28 aprile, presso la sala convegni dell’NH Hotel di Lecco, dal titolo “Il futuro dell’industria ha il volto delle persone”.

Il congresso ha riunito delegati e iscritti, insieme a rappresentanti delle istituzioni locali, delle imprese e delle altre organizzazioni sindacali. Presente anche il segretario generale della UILM, Rocco Palombella.

Ad aprire i lavori è stata la relazione della segretaria uscente Gabriella Trogu: “È per me questo il primo Congresso da segretaria, essendo subentrata a Enrico Azzaro. Quando siamo arrivati nel territorio di Lecco, la UILM di fatto non esisteva. Siamo partiti da zero. Con mille difficoltà, con pochi mezzi, ma con tanta determinazione. Abbiamo dovuto rimboccarci le maniche, costruire passo dopo passo una presenza, una credibilità, un punto di riferimento per i lavoratori. Insieme alla squadra, che mi ha sostenuto e incoraggiato, siamo riusciti a dare continuità a quel percorso e a rafforzare la presenza della UILM Lario sul territorio”.

Un territorio che, ha sottolineato, “non è periferia produttiva ma manifattura vera”, pur in presenza di segnali di difficoltà. Nei primi nove mesi del 2025 si registrano infatti oltre tre milioni di ore di cassa integrazione con circa duemila lavoratori coinvolti. “Cresce la cassa integrazione ma cresce la difficoltà a trovare personale qualificato e l’incertezza legata alle trasformazioni tecnologiche. Siamo in un momento di profonda trasformazione. È da qui che dobbiamo partire per capire davvero in che fase siamo e quali scelte servono per il futuro”.

Il territorio di riferimento della UILM Lario rappresenta un’area chiave per la manifattura nazionale, con oltre 4 mila imprese metalmeccaniche e più di 55 mila addetti.

Lavoro, competenze e innovazione sono stati al centro anche della tavola rotonda che ha visto la partecipazione, oltre a Palombella, di Osvaldo Danzi, fondatore della community FiordiRisorse, Mauro Califano, direttore del personale e organizzazione del Gruppo Rodacciai, ed Enrico Azzaro della segreteria regionale UIL Lombardia.

Nel pomeriggio le conclusioni del segretario generale Rocco Palombella hanno chiuso i lavori: “Il territorio lariano rappresenta un modello di manifattura diffusa e di qualità che va sostenuto e valorizzato. È necessario accompagnare le imprese e i lavoratori nelle trasformazioni in atto, investendo in innovazione, competenze e politiche industriali, per garantire continuità produttiva e occupazionale anche in una fase di cambiamento”.