Ultimo incontro del ciclo 50&Più: protagonista lo smartphone

LECCO – Si chiude con un tema di grande attualità il ciclo di incontri informativi organizzato da 50&Più Lecco. Dopo aver trattato argomenti legati alla sana alimentazione, alla sicurezza e al mondo dei fiori, l’ultimo appuntamento in programma giovedì 27 marzo sarà dedicato a “L’utilizzo dello Smartphone nella quotidianità”.

A guidare il pubblico alla scoperta delle potenzialità di questo strumento sarà l’esperto Francesco Rocca, che illustrerà come il telefono cellulare sia diventato ormai un alleato indispensabile nella vita di tutti i giorni. L’incontro, che si terrà dalle ore 10 alle ore 12 presso Palazzo del Commercio (ex Palazzo Falck) in piazza Garibaldi 4 a Lecco, è a ingresso libero ed è aperto sia ai soci che ai simpatizzanti. È gradita la prenotazione.

L’iniziativa rientra in un percorso che ha visto grande partecipazione nelle precedenti tappe: il 25 febbraio Amalia Citterio di “Una bottega di rione” ha parlato di cibo e alimentazione sana, il 5 marzo Antonio De Marco, generale dei Carabinieri in congedo, ha affrontato il tema della sicurezza, mentre il 13 marzo Raffaella Beri de “Il Fiorista” ha raccontato il mondo dei fiori e il loro significato.

L’appuntamento di giovedì si propone dunque di fornire strumenti pratici per sfruttare al meglio lo smartphone, ormai divenuto un vero e proprio compagno quotidiano. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0341287279 o scrivere all’indirizzo email enasco.lc@enasco.it.