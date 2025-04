Un anno di Officina Gerenzone, una serata per fare il punto della situazione

“Oggi siamo più di 200 soci. Il Direttivo continua a impegnarsi con costanza”

Tra le proposte il restauro del Casello della Diga del Paradone e la valorizzazione del Maglio della Panigada

LECCO – “Dal 21 giugno 2024, data in cui Officina Gerenzone si è presentata ufficialmente nella sua nuova veste di associazione, ne è passata di acqua sotto i ponti (o meglio, lungo le nostre “fiumicelle”): sono nate relazioni, iniziative, progetti, collaborazioni e tante idee per la nostra Vallata”.

L’associazione guidata dal presidente Paolo Colombo è fatta prima di tutto dai suoi soci: non solo numeri, ma persone che diventano una vera e propria “massa critica”, più consapevole e partecipe delle tematiche che ci stanno a cuore: “Oggi siamo più di 200 soci. Il Direttivo continua a impegnarsi con costanza, a chi si è associato nel 2024 chiediamo di rinnovare la fiducia dimostrata, rinnovando la quota associativa per il 2025 e partecipando all’Assemblea dei soci in programma giovedì 8 maggio alle ore 20.30 presso Officina Badoni (Corso Matteotti 7, Lecco)”.

A seguire, dalle ore 21, è in programma un evento pubblico di presentazione dei risultati del 2024 e anteprima dei tanti progetti per il futuro. Se all’assemblea (20.30 – 21) potranno partecipare solo i soci in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno 2025, la fase successiva della serata è aperta a tutti.

Saranno svelati alcuni importanti progetti che vedranno l’associazione impegnata nel 2025, tra questi:

Casello della Diga del Paradone : presentazione di un progetto di restauro, in risposta ad un bando di Fondazione Comunitaria del Lecchese;

: presentazione di un progetto di restauro, in risposta ad un bando di Fondazione Comunitaria del Lecchese; Maglio della Panigada (Rancio) : la nostra proposta di valorizzazione per questo luogo unico;

: la nostra proposta di valorizzazione per questo luogo unico; Una visita inedita, riservata ai soci e prevista per la fine di maggio, ad un’importante azienda lecchese, un’occasione unica per scoprire passato e presente dell’industria della nostra città

Per partecipare all’assemblea e/o all’evento pubblico, è necessario iscriversi compilando il modulo a questo link: https://forms.gle/7QZ9TTR8LrkccipG7

Per i soci la tessera dovrà essere rinnovata entro l’8 maggio (è possibile effettuare il rinnovo anche la sera stessa). Per rinnovare la quota è sufficiente compilare il modulo a questo link e pagare la quota: https://forms.gle/YsH34co3Ki3FnwLB7