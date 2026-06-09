Un regalo per sportivi e associazioni lecchesi: D’Avino Consulting porta tutti allo Zelig

Il main sponsor ha voluto offrire una serata di svago alle realtà sportive e associative che sostiene durante l’anno: Lecco Basket Women, Polisportiva Mandello e il pugile Alessio Lorusso

Sul palco La Cesira, Max Cavallari, Salvo Vinci e Jasmine Jhons davanti a una platea numerosa

MILANO – Più che una semplice serata di spettacolo, un gesto di riconoscenza verso il mondo dello sport e dell’associazionismo. Con questo spirito D’Avino Consulting ha organizzato presso lo Zelig di Milano un evento dedicato alle associazioni, alle società sportive e agli atleti sostenuti dall’azienda, offrendo loro alcune ore di divertimento e spensieratezza come segno concreto di vicinanza e gratitudine.

L’iniziativa ha riunito sostenitori, associati, imprenditori e ospiti in una serata caratterizzata da comicità, musica e intrattenimento. Sul palco si sono alternati la popolare influencer e cabarettista La Cesira, il comico Max Cavallari, storico volto dei Fichi d’India, il cantante Salvo Vinci e Jasmine Jhons, protagonisti di spettacoli che hanno coinvolto e divertito il numeroso pubblico presente.

Tra gli invitati figuravano anche diverse aziende associate a D’Avino Consulting e numerose realtà sportive sostenute dall’azienda, tra cui Lecco Basket Women, la Polisportiva Mandello, fresca della promozione in DR3, e il pugile Alessio Lorusso.

“C’è grande soddisfazione e gioia nell’aver visto tutti così accoglienti e partecipi alla serata – dichiarano da D’Avino Consulting – Siamo molto orgogliosi del risultato ottenuto: ogni sforzo è stato ripagato e la scelta degli artisti e degli ospiti ha superato le nostre aspettative”.

Alla base dell’iniziativa, spiegano dall’azienda, c’era la volontà di regalare un momento di leggerezza a persone che ogni giorno si dedicano al lavoro, allo sport e alle proprie responsabilità.

“L’idea nasce dal desiderio di offrire un momento di leggerezza a chi quotidianamente è impegnato tra lavoro, responsabilità e preoccupazioni. Come hanno ricordato Cesira e Nacky all’inizio della serata, volevamo creare un’occasione per staccare la spina per qualche ora, sorridere insieme e condividere un’esperienza positiva. Vedere il pubblico divertirsi e partecipare con entusiasmo è stata la soddisfazione più grande”.

L’evento si è trasformato così in un momento di incontro e condivisione tra realtà diverse unite dal legame con D’Avino Consulting. Un’occasione pensata per dire grazie ad associazioni, atleti e sostenitori, mettendo al centro il valore delle relazioni umane e dello stare insieme, ben oltre il semplice spettacolo.