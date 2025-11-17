Una festa sulla scia dei ricordi per l’80° anniversario dello scoutismo a Lecco

Una settantina e forse più le Guide di quel tempo che hanno accolto l’invito

Mariangela Fumagalli, storica guida degli Anni ‘50, ha ricordato la figura di Albertina Negri da cui ebbe inizio tutto

LECCO – Giornata di festa quella di ieri, domenica 16 novembre, nella sede scout di via Risorgimento a Lecco dove è stato celebrato l’80° anniversario della nascita dello scoutismo a Lecco. Dopo la Messa celebrata da don Andrea Lotterio, assistente regionale scout, Mariangela Fumagalli, storica guida degli Anni ‘50, ha ricordato la figura di Albertina Negri che, avendo creduto nella proposta educativa di Baden Pawell, con l’amica Tilde Galli, ha dato inizio al movimento scout: nel giardino di Casa Badoni il 25 novembre 1945 dieci ragazze facevano la loro Promessa.

Il pomeriggio è proseguito con un simpatico scambio di ricordi di un tempo ormai molto lontano, ma proprio per questo ancora più piacevole. Erano infatti una settantina e forse più le Guide di quel tempo che hanno accolto questo invito riscoprendo la gioia di stare insieme per ricordare momenti belli della prima giovinezza. Ricordi resi ancora più vivi con la proiezione di vecchie foto che scorrevano sul muro suscitando lo stupore di chi si riconosceva più giovane…

Un anniversario lontano nel tempo ma il cui spirito continua a vivere nella nostra città attraverso centinaia di giovani che, ancora oggi, abbracciano lo scoutismo con tutti i suoi valori.