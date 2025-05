“Una mappa. Tanti percorsi”, a OtoLab la mostra dell’asilo Rosabosco

Il 17 maggio sarà possibile vedere il lavoro svolto con la collaborazione di officinagiuseppevilla

“Per raccontare alcuni percorsi di quest’anno siamo partiti dal concetto di mappa”

LECCO – La data da segnare in calendario è quella di sabato 17 maggio quando lo Spazio OtoLab di Rancio (via Mazzucconi, 10) ospiterà la mostra allestita dall’asilo Rosabosco in collaborazione con officinagiuseppevilla.

“Una mappa. Tanti percorsi. Non disturbare il conducente. Per raccontare alcuni percorsi di quest’anno siamo partiti dal concetto di mappa. Tanti percorsi differenti tra loro che però sono raccolti in una mappa e un tragitto comune. Percorso fatto di domande e risposte dei bambini e di noi insegnanti e adulti che gli stiamo accanto”.

Una mappa racconta un territorio, i confini, le strade, le vie… e possibili percorsi. Una mappa racchiude punti di interesse, partenze, soste, scorciatoie, arrivi… e possibili percorsi. Una mappa stimola curiosità, ricerca, ricchezza, relazioni e scambi… e possibili percorsi.

“Ogni giorno, a scuola, ognuno di noi stringe inconsapevolmente tra le mani una mappa immaginaria che, passo dopo passo, si materializza nel nostro cammino. Il nostro ‘stare’ quotidiano tra quattro mura, tra vie o prati o boschi non è un semplice vagabondare… questo nostro ‘stare fuori’ permette di muoverci nel mondo in modo libero con la consapevolezza di poter attingere a tutto ciò che i nostri occhi, il nostro naso, le nostre mani, la nostra bocca… le nostre orecchie riescono a cogliere. Un cogliere (e far cogliere) libero ma che attinge a mappe, guide, metodi. Spesso ci domandiamo se serve una mappa nel nostro cammino? Forse si, forse no! La riposta non è così scontata. A volte è utile, a volte è un limite… a volte può servire – a posteriori – per raccontare e suggerire ad altri il nostro percorso”.

La mostra sarà aperta il 17 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30. Per tutti i bambini ci sarà una dolce sorpresa offerta dal Panificio Pozzoni. La mostra continua il 19/20/21 maggio solo su prenotazione al numero 0341495215; coordinatrice@rosabosco.org.