Una pilotina alla Guardia Costiera Ausiliaria per la vigilanza sul lago

LECCO – La Provincia di Lecco ha consegnato in comodato d’uso gratuito una pilotina con il relativo carrello di trasporto alla Guardia costiera ausiliaria Regione Lombardia Centro operativo del Lario, per lo svolgimento di attività di vigilanza lacuale. La cerimonia di consegna si è svolta sabato 20 maggio all’Orsa Maggiore di Lecco, alla presenza del Consigliere provinciale delegato alla Protezione civile e alla Polizia provinciale Stefano Simonetti.

La Guardia costiera ausiliaria, attraverso gli equipaggi del Centro operativo del Lario, da anni opera concretamente sul territorio, assicurando la presenza sul Lario, soprattutto nei mesi estivi, e contribuendo in termini di informazione, controllo, sorveglianza, ricerca, soccorso e assistenza nautica alla migliore fruizione in sicurezza da parte di bagnanti e diportisti.

La pilotina si affianca al gommone della Polizia provinciale già consegnato in comodato d’uso gratuito dalla Provincia di Lecco alla Guardia costiera ausiliaria, per l’erogazione del servizio di collaborazione e di supporto operativo alle istituzioni preposte nelle attività di vigilanza anche per il progetto Lario sicuro. Nell’occasione è stata effettuata una simulazione di recupero di una persona in difficoltà in acqua con l’ausilio di un dispositivo acquatico radiocomandato per la ricerca e il soccorso.

“La Presidente Hofmann e io siamo estremamente orgogliosi di poter consegnare oggi le chiavi della pilotina alla Guardia costiera ausiliaria – ha dichiarato il Consigliere provinciale delegato alla Protezione civile e alla Polizia provinciale Stefano Simonetti -. Ringrazio tutti i presenti e approfitto per ribadire il grande lavoro svolto dai volontari che operano con professionalità e competenza per il controllo e la sorveglianza del Lario, così da garantirne la fruizione in sicurezza da parte di bagnanti e diportisti. Un ringraziamento al presidente della Guardia costiera ausiliaria Matteo Pasquadibisceglie per l’accoglienza e per l’attività svolta a favore del nostro territorio”.