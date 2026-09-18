Unità cinofile degli alpini di Lecco. Pioggia di premi al Campionato nazionale ANA

A Cuneo 50 unità cinofile in gara, i lecchesi conquistano il Trofeo della Classe Giovani e due secondi posti a squadre

Dal 25 al 27 settembre a Dolzago e Sirone la Giornata della Protezione civile alpina con un’esercitazione sul campo

LECCO – Grande successo per le unità cinofile degli alpini di Lecco al Campionato nazionale cani da soccorso dell’ANA, dove la Sezione si è distinta ottenendo numerosi premi nella gara disputata a Cuneo lo scorso fine settimana e che ha visto la partecipazione di 50 unità cinofile.

I lecchesi hanno ottenuto, infatti, il Trofeo della Classe Giovani, grazie al primo e al secondo posto di Rosella Sironi e Corrado Gambarelli. Inoltre, ha conquistato il secondo posto nella classifica a squadre Classe Operativi in macerie, grazie ai piazzamenti di Rosella Sironi e Daniele Mottadelli, oltre al secondo posto a squadre nella Classe Star (unità cinofile con doppio brevetto), grazie a Valter Gargantini ed Elisabetta Galante.

“È un successo che ci fa molto piacere e che premia innanzitutto il lavoro non semplice dei soci e dei volontari impegnati su questo fronte – commenta Emiliano Invernizzi, presidente della Sezione ANA di Lecco -. Ma è un risultato che evidenzia soprattutto l’altissimo livello di preparazione raggiunto anche in ambito nazionale dal Nucleo cinofilo, e dunque delle attività che possono essere svolte a favore della collettività. I nostri cani con i loro accompagnatori sono specializzati nella ricerca delle persone disperse in superficie e sotto le macerie, e costituiscono un assetto sempre più necessario e richiesto sul fronte delle emergenze reali, come confermato dagli interventi operativi di questi mesi”.

Le unità cinofile degli alpini lecchesi fanno parte del Nucleo cinofilo da soccorso “Grigna” coordinato da Davide Minervini e inserito nell’Unità di Protezione civile “Alessandro Merlini” degli alpini lecchesi guidata da Cristian Mornico. Esse hanno partecipato nelle scorse settimane alla ricerca di persone scomparse sul Resegone e in Alta Valsassina: il loro impiego sul territorio provinciale ed extraprovinciale è ormai la costante di una attività che necessita di una attenta e continuativa preparazione.

Attualmente, cani e conduttori si addestrano su una piccola area messa a disposizione dal Comune di Malgrate, che si sta però dimostrando non più adeguata alle necessità del Nucleo cinofilo. L’auspicio della Sezione di Lecco, infatti, è che il nuovo Centro polifunzionale di emergenza di protezione civile che la Provincia intende realizzare a Galbiate, nell’area di Valle Oscura – ex Cava, tenga conto anche di queste esigenze.

Un bisogno rafforzato dal potenziamento della Squadra SAR (ricerca e soccorso) dell’Unità di Protezione civile degli alpini lecchesi, attività fondamentale per la gestione delle emergenze in territorio montano che si è a sua volta distinta, negli ultimi anni, per preparazione e professionalità, e che necessita di nuovi strumenti quali droni e sistemi di geolocalizzazione più avanzati.

“Le nostre sempre più specializzate attività di protezione civile – continua il presidente Invernizzi – non sono altro che la declinazione adeguata ai tempi dello spirito di servizio che ha sempre contraddistinto le penne nere. Gli alpini hanno servito la patria in guerra, oggi vogliono operare per il bene comune, e vogliono farlo al meglio, grazie anche al contributo che istituzioni ed enti pubblici possono e devono offrire a chi del tutto gratuitamente si impegna a favore della comunità”.

Tutti questi temi saranno approfonditi in occasione della Giornata della Protezione civile alpina, in programma dal 25 al 27 settembre tra Dolzago e Sirone, che prevede un’articolata esercitazione sul campo con l’intervento di tutti i diversi assetti dell’Unità “Alessandro Merlini”, oltre alla consueta manifestazione conclusiva.

Tornando all’impegno più strettamente “agonistico”, va segnalato un altro successo della Sezione di Lecco, in questo caso al Campionato nazionale ANA di mountain bike svoltosi a Cesiomaggiore, nel Bellunese: il primo posto assoluto è andato infatti all’alpino Simone Colombo (Gruppo di Ello), mentre la pattuglia lecchese coordinata da Beppe Saetti, responsabile della Commissione Sport, si è piazzata all’ottavo posto su 35 Sezioni partecipanti.