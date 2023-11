Uniti Contro la Violenza sulle Donne: sinergia tra istituzioni formative e autorità

Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con 800 studenti e studentesse

Il Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria Femminile Como-Lecco al fianco delle scuole

LECCO – Riconoscendo l’importanza cruciale della collaborazione tra istituzioni educative e autorità per fornire risorse essenziali per prevenire e affrontare il diffuso problema della violenza sulle donne, il Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria della Camera di Commercio di Como-Lecco, insieme ad alcuni Istituti scolastici delle province dell’area lariana e l’Ufficio della Consigliera Pari Opportunità di Lecco, ha organizzato due mattinate per la Giornata Internazionale di sensibilizzazione per l’eliminazione della violenza contro le donne a cui hanno preso parte più di 800 studenti e studentesse.

Giovedì mattina, presso l’Auditorium dell’ITIS Magistri Cumacini, più di 250 studenti e studentesse provenienti da ITIS Magistri Cumacini, ISIS Paolo Carcano, e CIAS di Como, hanno preso parte al progetto “Voci di Ieri, Donne di Oggi – Arte, Moda, Sport”, un’occasione di confronto e riflessione su storie di vitale importanza sociale.

Venerdì mattina, presso l’Auditorium della Camera di Commercio Como-Lecco – sede di Lecco, oltre 300 ragazzi e ragazze dell’IIS Fiocchi hanno partecipato a un momento di incontro e riflessione al cui termine, presso l’IIS Fiocchi, si è inaugurata la panchina rossa realizzata dagli stessi studenti e dalle studentesse, simbolo tangibile del rifiuto della violenza contro le donne.

Antonella Mazzoccato, Presidente del Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria Femminile, sottolinea: “Le scuole sono il luogo in cui si semina il cambiamento. Per questo abbiamo scelto di promuovere programmi di sensibilizzazione e di offrire risorse pratiche. La collaborazione ci ha permesso di promuovere iniziative efficaci e comprensive, garantendo che le voci delle vittime siano ascoltate e che azioni concrete siano messe in atto per affrontare questo problema radicato. La condivisione di conoscenze, di risorse e di strategie tra scuole e istituzioni ha permesso di alimentare un movimento che sfida le norme culturali dannose e promuove una cultura di rispetto e di uguaglianza. È attraverso questa collaborazione che il Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria Femminile ha saputo costruire un fronte unito, pronto a combattere la violenza contro le donne su tutti i fronti”.