UOEI Lecco: 19 bikers completano la traversata dell’Alta Via del Sale

Dal 2 al 5 luglio il gruppo ha percorso 110 chilometri in tre tappe, con soste ai rifugi Don Barbera e Allavena fino all’arrivo a Ventimiglia
Positivo il bilancio della prima esperienza plurigiornaliera del gruppo, che punta a riproporre iniziative simili anche in futuro
LECCO – Centodieci chilometri in mountain bike lungo l’Alta Via del Sale, da Limone Piemonte a Ventimiglia. Si è conclusa con un bagno nel Mar Ligure l’escursione organizzata dal gruppo bikers della UOEI Lecco, che tra il 2 e il 5 luglio ha visto protagonisti 19 soci.
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