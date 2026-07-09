UOEI Lecco: 19 bikers completano la traversata dell’Alta Via del Sale

Partiti da Limone Piemonte il 2 luglio, i partecipanti hanno affrontato il percorso in tre tappe, con pernottamenti ai rifugi Don Barbera e Allavena, per poi raggiungere Ventimiglia al termine dell’itinerario.

L’Alta Via del Sale ricalca gli antichi percorsi utilizzati dai mercanti per trasportare il sale marino dalla costa verso le montagne. Oggi è percorsa da biciclette, moto e auto ed è accessibile ai mezzi motorizzati tutti i giorni, a eccezione del martedì e del giovedì. Per questo motivo il gruppo ha scelto di partire proprio di giovedì.

Dopo il rifugio Allavena, alcuni bikers hanno affrontato una variante lungo il sentiero che aggira il Monte Torraggio, un tratto particolarmente esposto consigliato soltanto a ciclisti esperti.

Positivo il bilancio della prima esperienza plurigiornaliera del gruppo bikers della UOEI Lecco, che intende proporre iniziative simili anche in futuro. A caratterizzare l’uscita è stata anche la composizione del gruppo, formato per metà da biciclette elettriche e per metà da mountain bike muscolari. Tra i partecipanti anche un socio che ha completato l’intero tracciato classico con una gravel, scelta consigliata soltanto a ciclisti con un’adeguata preparazione fisica e tecnica.

La sede della UOEI Lecco, in corso Promessi Sposi 23/N, è aperta ogni martedì e venerdì dalle 21 per chi desidera conoscere le attività dell’associazione o unirsi al gruppo.