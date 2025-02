Uoei Lecco. Corso ferrate con la Scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo Valle San Martino

Imparare a muoversi sui sentieri verticali, le ferrate, in tutta sicurezza e autonomia

Sei lezioni teoriche e altrettante uscite pratiche dal 25 marzo al 25 maggio

LECCO – La primavera si apre, per la Uoei Lecco, con la proposta di un corso ferrate, giunto alla terza edizione, in collaborazione con la scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo Valle San Martino di Calolziocorte. La proposta, articolata in sei lezioni teoriche e altrettante uscite pratiche, si terrà dal 25 marzo al 25 maggio ed è rivolta a coloro che vogliano imparare a muoversi sui sentieri verticali, le ferrate, in tutta sicurezza e autonomia.

Le uscite teoriche si terranno presso la sede Uoei Lecco nelle serate di martedì e venerdì alle 21, mentre le uscite pratiche prediligeranno il territorio lecchese e si terranno nel fine settimana, preferibilmente di sabato utilizzando le domeniche come giorno alternativo in caso di maltempo.

I partecipanti percorreranno itinerari storici e aerei come la ferrata del Gruppo Alpini al Corno del Medale, del Centenario al Resegone o la Gamma 1 al Pizzo d’Erna. La Sede UOEI è aperta ogni martedì e venerdì sera dalle ore 21.00 in corso Promessi Sposi 23/N

a Lecco per chiunque volesse maggiori informazioni o iscriversi al corso.