Uoei Lecco: è iniziata la vacanza sociale in Valle Aurina

La vacanza è incominciata sabato 3 agosto

Una sessantina di partecipanti tra adulti e bambini

BOLZANO – E’ iniziata la vacanza in Valle Aurina, nella provincia di Bolzano, per il gruppo Uoei di Lecco. Una sessantina di partecipanti, tra adulti, giovani e bambini, sono ospiti nella pensione Waldheim a San Giovanni, per scoprire il territorio alpino che offre possibilità per praticare sport all’aria aperta o anche solo per rilassarsi in mezzo alla natura.

Anche i più piccoli sono partiti per delle escursioni accompagnati dai genitori, mentre altri partecipanti hanno scelto di percorrere i sentieri in mountain bike o delle falesie per l’arrampicata sportiva.

Dopo le fatiche della giornata, tutti si ritrovano a tavola per gustare le specialità preparate dal cuoco Paolo. Si ricorda infine che la sede dell’associazione sarà chiusa per le vacanze estive dal 2 al 22 agosto.