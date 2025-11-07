Uoei Lecco organizza due serate con il biker Flavio Michelon

Grandi avventure in quota e consigli pratici per affrontare gli imprevisti in Mtb

Appuntamento a martedì 11 e mercoledì 12 novembre

LECCO – Una serata imperdibile attende gli appassionati di outdoor: martedì 11 novembre, presso la sede della Uoei Lecco, il biker Flavio Michelon porterà il pubblico sui ripidi sentieri alpini e in giro per il mondo in sella alla sua Mtb.

Varesino di nascita, Flavio vive la montagna a 360 gradi: arrampica, scia e soprattutto pedala, con la sua Mtb spesso unica compagna di avventure in solitaria alla scoperta degli angoli più selvaggi e tecnici delle Alpi. “Appassionato di viaggi in stile backpacking, o meglio, bikepacking, ci accompagnerà in un viaggio emozionante attraverso il mondo, fino ai paesaggi incontaminati del Kirghizistan” spiegano dalla Uoei Lecco.

Flavio è anche un esperto di meccanica e proprio da questa sua competenza nasce l’idea di dedicare la serata del 12 novembre a una lezione pratica su come intervenire in caso di guasti. Dalla Uoei Lecco spiegano: “A tutti è capitato, durante un’escursione o un viaggio in bici, di imbattersi in qualche inconveniente meccanico, piccolo o grande. In quei momenti ‘sapere cosa fare’ può fare la differenza tra una giornata rovinata e un’esperienza che, nonostante gli imprevisti, resta piacevole e appagante”.

La prima serata è aperta a tutti gli appassionati che desiderano scoprire il mondo dalla prospettiva della bici e magari trovare nuova ispirazione; la seconda, invece, è riservata ai soci Uoei.

La sede Uoei è aperta ogni martedì e venerdì dalle ore 21 in corso Promessi Sposi 23/N a Lecco, per chi desidera ricevere maggiori informazioni o unirsi alle attività dell’associazione.