Uoei Lecco presenta “Lecco TraMonti”: tre serate di slow trekking al tramonto

L’iniziativa si svolgerà il 3, il 10 e il 17 settembre

La seconda serata sarà arricchita dalla collaborazione del gruppo astrofili Deep Space di Lecco

LECCO – Dopo la vacanza estiva in Valle Aurina organizzata dal gruppo Uoei Lecco, il gruppo propone una nuova iniziativa per settembre, ideale per approfittare del clima temperato e delle serate ancora luminose. La proposta, articolata in tre uscite serali, è stata denominata “Lecco TraMonti” per evocare sia l’idea di escursioni montane sia il fascino della luce dorata dei tramonti prealpini.

Gli appuntamenti si terranno di martedì, con ritrovo tra le ore 18.30 e le ore 19. Il 3 settembre l’appuntamento è all’Eremo Madonna della Neve a Pusiano, il 10 settembre al Parco del Valentino e Coltignone (osservazione del cielo con Deep Space), e il 17 settembre al Monte Barro.

“Per chiudere in bellezza l’estate, cammineremo insieme e senza fretta su alcuni itinerari dei monti lecchesi al calar del sole. Inoltre, grazie alla collaborazione con il gruppo di astrofili Deep Space di Lecco, nella serata ai Piani Resinelli, oltre al tramonto, osserveremo anche le stelle con l’ausilio dei telescopi messi a disposizione dei partecipanti” riferiscono dal gruppo Uoei Lecco.

Per chi desidera maggiori informazioni o unirsi al gruppo, è possibile recarsi presso la Sede Uoei, aperta ogni martedì e venerdì sera dalle ore 21 in corso Promessi Sposi 23/N a Lecco.