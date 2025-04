Util’Estate 2025, opportunità per i giovani del territorio

Piazza l’Idea, Retesalute e Consolida lanciano il progetto

Esperienze formative e coinvolgenti per ragazzi dai 14 ai 18 anni. Iscrizioni dal 5 maggio

LECCO – Anche quest’anno, Piazza l’Idea, il servizio per le politiche giovanili dell’Ambito distrettuale di Merate, insieme a Retesalute e al consorzio Consolida, lanciano il progetto Util’Estate 2025.

“Hai tra i 14 e i 18 anni? Vuoi metterti in gioco, fare nuove esperienze e contribuire attivamente alla vita del tuo Comune? Non perdere l’opportunità di partecipare a questo entusiasmante progetto estivo pensato per i giovani del territorio” spiegano gli organizzatori.

Per due settimane, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16 (pranzo incluso), ci sarà l’opportunità di vivere un’esperienza formativa e divertente, insieme a un gruppo di coetanei e sotto la guida di un educatore o un’educatrice. “Le attività si terranno nel proprio Comune di residenza e offriranno l’occasione di sentirti utile, crescere personalmente e rafforzare il senso di comunità” sottolineano gli organizzatori.

Al termine dell’esperienza, ogni partecipante riceverà un buono acquisto del valore di 150 euro, da spendere presso gli esercizi commerciali locali.

Requisiti per partecipare

Essere nati negli anni: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Avere la residenza in uno dei Comuni aderenti

Essere disponibili per entrambe le settimane previste (requisito preferenziale)

In fase di selezione verrà data priorità all’ordine di arrivo delle domande, la residenza per le singole esperienze.

Per partecipare è possibile compilare il formulario disponibile dal 5 maggio al seguente link: https://survey.lagrandecasa.net/sondaggio/index.php/786845?lang=it. La scadenza delle iscrizioni è prevista entro venerdì 30 maggio.

Le candidature inviate via e-mail non verranno prese in considerazione. Prima dell’inizio delle attività, è previsto un incontro di gruppo per condividere il patto educativo e completare l’iscrizione.