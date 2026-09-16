Vaccino antinfluenzale, dal 1° ottobre al via la campagna di ASST Lecco

Vaccino gratuito per over 60, persone fragili, donne in gravidanza, giovani e alcune categorie di lavoratori

Oltre al vaccino contro l’influenza sarà disponibile gratuitamente anche la vaccinazione anti-Covid 19

LECCO – Prenderà il via il 1° ottobre in tutta la provincia la campagna di vaccinazione antinfluenzale organizzata da ASST di Lecco per la stagione 2026/2027. L’iniziativa punta a favorire la prevenzione dell’influenza, con particolare attenzione alle persone maggiormente esposte al rischio di complicanze.

L’influenza colpisce ogni anno milioni di persone e, pur non essendo generalmente una malattia grave, può risultare particolarmente pericolosa per chi presenta un sistema immunitario meno efficiente, come gli anziani e le persone con patologie croniche. Per queste categorie, la vaccinazione rappresenta uno strumento di prevenzione delle possibili complicanze.

L’offerta gratuita è rivolta in particolare alle persone over 60, a chi presenta patologie croniche, alle donne in gravidanza, ai bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni e ad alcune categorie di lavoratori. Nel corso della campagna, tuttavia, tutti i cittadini, indipendentemente dall’età, potranno richiedere gratuitamente la vaccinazione.

Per effettuare la somministrazione sarà possibile rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta. Un’altra possibilità è rappresentata dalle Farmacie di Comunità del territorio che aderiranno all’iniziativa.

Sarà inoltre possibile utilizzare il portale regionale Prenota Salute per accedere alle sedute organizzate dal Centro Vaccinale. La prenotazione potrà essere effettuata attraverso la piattaforma regionale dedicata.

Oltre alla vaccinazione antinfluenzale, durante la campagna sarà disponibile gratuitamente anche la vaccinazione anti-Covid 19.

Per ulteriori informazioni sulle modalità della campagna e sulle vaccinazioni è possibile consultare il portale regionale WikiVaccini Lombardia