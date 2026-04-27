“Val Masino mondo di pietra”, il 28 aprile una serata con i Ragni della Grignetta

Appuntamento a Palazzo Falck con Luca Schiera e Simone Pedeferri, tra racconti, progetti e imprese legati alla Val Masino

Serata a ingresso libero inserita nel programma Monti Sorgenti 2026 del Cai Lecco, dedicata all’arrampicata su granito e alla guida “Solo granito”

LECCO – Prosegue il programma di Monti Sorgenti 2026 con un nuovo appuntamento dedicato alla montagna e all’alpinismo. Domani, martedì 28 aprile alle ore 21, a Palazzo Falck a Lecco, è in programma la serata “Val Masino mondo di pietra”, con Luca Schiera e Simone Pedeferri.

L’incontro sarà dedicato a racconti, progetti e imprese legati a una delle valli simbolo dell’arrampicata su granito, fino alla realizzazione della guida “Solo granito”. I due protagonisti, entrambi appartenenti ai Ragni della Grignetta, porteranno al pubblico esperienze e percorsi maturati sul campo, offrendo uno sguardo su una valle che rappresenta un punto di riferimento per l’alpinismo e la ricerca su roccia.

La serata, a ingresso libero, rientra nel calendario di Monti Sorgenti 2026, la rassegna promossa dal Cai Lecco che propone un programma articolato di incontri, eventi e momenti di approfondimento dedicati alla cultura della montagna. Dopo gli appuntamenti di aprile, tra cui la serata dedicata alla fotografia in montagna e l’inaugurazione della mostra sui pionieri del Cai, il calendario proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori iniziative tra Lecco e il territorio, affrontando temi legati all’alpinismo, all’ambiente e alla divulgazione.