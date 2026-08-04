Vandalismi e schiamazzi: il Parco Eunice Kennedy chiuso almeno fino a settembre

Dopo le numerose denunce dei residenti della zona, il sindaco ha emesso un’apposita ordinanza

“Stiamo valutando una presenza educativa strutturata o forme organizzate di presidio e gestione delle attività”

LECCO – “A fronte dei continui episodi di vandalismo e dei reiterati comportamenti lesivi della vivibilità dello spazio pubblico, oltre che del conseguente inquinamento acustico ripetutamente segnalato da parte dei residenti, con ordinanza sindacale emessa in data odierna, è stata disposta la chiusura temporanea del parco Eunice Kennedy – area campi, fino alla riapertura delle scuole e alla definizione di una presenza educativa strutturata o di forme organizzate di presidio e gestione delle attività”.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Filippo Boscagli ha deciso di intervenire su una questione che andava avanti ormai da parecchi anni. Da una parte i residenti che in questi lunghi mesi hanno documentato vandalismi, schiamazzi e, a volte, anche risse, dall’altra l’esigenza dei giovani di avere uno spazio di ritrovo.

La decisione è stata quella di chiudere momentaneamente il parco, almeno fino all’inizio delle scuole: “L’Amministrazione – hanno fatto sapere dal comune – intende, infatti, in occasione del nuovo anno scolastico, promuovere progettualità di valorizzazione educativa dell’area, favorendone l’utilizzo durante l’orario delle lezioni e valutando, in collaborazione con le associazioni del territorio e altri soggetti interessati, modalità di presidio e gestione delle attività anche nelle fasce pomeridiane”.