Variante Lecco-Bergamo: indagini geognostiche e progetto di fattibilità entro marzo 2027

Proseguono le attività per lo sviluppo dell’opera. Quadro economico coerente con le risorse previste

Confronto operativo tra MIT, SIMICO, Regione Lombardia, ANAS e Provincia di Lecco

LECCO – Si è svolta oggi (venerdì 23 ottobre) una riunione operativa di confronto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. (Simico), Regione Lombardia, ANAS, Provincia di Lecco dedicata al percorso di sviluppo della Variante Lecco-Bergamo.

Dall’incontro sono emersi elementi positivi per il proseguimento dell’iter progettuale e amministrativo dell’opera, con la conferma dell’importanza di procedere in modo coordinato tra tutti i soggetti coinvolti, al fine di rispettare le prossime tappe previste.

Nelle prossime fasi saranno effettuate le necessarie indagini geognostiche, fondamentali per approfondire le caratteristiche del terreno e acquisire gli elementi tecnici indispensabili al completamento della progettazione. L’obiettivo è arrivare entro il mese di marzo alla consegna del Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), passaggio essenziale per avviare il successivo percorso autorizzativo, con la trasmissione al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per le valutazioni di competenza e il prosieguo dell’iter finalizzato alla Valutazione di Impatto Ambientale e successiva convocazione della conferenza dei servizi con gli enti locali per la condivisione territoriale.

Un elemento particolarmente significativo emerso dal confronto riguarda il quadro economico dell’intervento, che risulta coerente con le risorse previste. Si tratta di un aspetto importante, perché rappresenta una condizione fondamentale per dare continuità allo sviluppo dell’opera e affrontare con concretezza le successive fasi progettuali e autorizzative.

La riunione ha quindi confermato la volontà condivisa di proseguire il lavoro con un approccio operativo, mantenendo alta l’attenzione sulle tempistiche, sul coordinamento istituzionale e sulla sostenibilità economica dell’intervento.

La Variante Lecco-Bergamo rappresenta un’infrastruttura strategica per il territorio, attesa da tempo e importante per migliorare la viabilità e i collegamenti tra Lecco e Bergamo. Il lavoro congiunto delle istituzioni e degli enti coinvolti costituisce un passaggio fondamentale per accompagnare l’opera verso le successive tappe del suo percorso di realizzazione.