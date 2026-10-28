Venerdì lo sciopero generale, possibili disagi anche nel lecchese

La mobilitazione interessa diversi comparti, con modalità che variano in base al settore e alle singole proclamazioni sindacali

LECCO – Trasporti, raccolta dei rifiuti e possibili ripercussioni sui servizi pubblici. Venerdì 30 ottobre si preannuncia una giornata di mobilitazione anche nel Lecchese, in occasione dello sciopero generale nazionale proclamato da diverse sigle sindacali nei settori pubblici e privati. Alla protesta dei lavoratori si affiancherà nel capoluogo una manifestazione contro le guerre, il traffico di armi e le spese militari, con ritrovo alle 9 in piazza Diaz.

Lo sciopero è stato indetto da organizzazioni sindacali tra cui USB, USI-CIT, ADL Cobas, CLAP, SIAL Cobas e CIB Unicobas, con proclamazioni che interessano diversi comparti. L’astensione dal lavoro è prevista per l’intera giornata, ma le modalità cambiano a seconda del settore e del servizio. L’impatto concreto dipenderà dall’adesione dei lavoratori e dal rispetto delle prestazioni minime garantite.

A Lecco il corteo contro guerre e riarmo

La mobilitazione locale punta i riflettori sulle politiche di riarmo, sul transito degli armamenti e sulle risorse destinate alle spese militari. All’iniziativa ha aderito anche il collettivo Lecco Antisionista, che chiede, tra le altre cose, lo stop all’invio di armi a Israele e una riduzione degli investimenti militari a favore di sanità, istruzione e politiche abitative.

La manifestazione lecchese si inserisce in una giornata di protesta più ampia, che coinvolge anche lavoratori portuali di diversi Paesi contrari al transito di armamenti e alla militarizzazione degli scali. Le rivendicazioni riguardano dunque non soltanto le condizioni economiche e lavorative, ma anche le scelte di politica internazionale e la destinazione delle risorse pubbliche.

Rifiuti, Silea avvisa: possibili disservizi

Tra le prime comunicazioni che interessano direttamente il territorio c’è quella di Silea, la società che gestisce i servizi di igiene urbana in numerosi Comuni del Lecchese.

In previsione dello sciopero proclamato per venerdì 30 ottobre, l’azienda avverte che potrebbero verificarsi disservizi nella raccolta dei rifiuti e nelle altre attività di igiene urbana. L’effettiva portata delle ripercussioni dipenderà dal numero di lavoratori che aderiranno alla mobilitazione.

In caso di mancata raccolta, l’indicazione rivolta ai cittadini è di ritirare il sacco esposto e ripresentarlo nel successivo turno previsto per il servizio. Una raccomandazione utile per evitare che i rifiuti rimangano in strada oltre il giorno programmato per il ritiro.

Treni, lo sciopero parte giovedì sera

Possibili disagi anche per chi utilizza il trasporto ferroviario. Lo sciopero del settore scatterà alle 21 di giovedì 29 ottobre e proseguirà fino alle 20.59 di venerdì 30 ottobre, con possibili ripercussioni sulla circolazione in Lombardia.

Trenord invita i viaggiatori a consultare gli aggiornamenti sulla circolazione e l’elenco dei servizi minimi garantiti, per verificare quali collegamenti saranno effettivamente operativi. L’adesione allo sciopero potrebbe infatti comportare cancellazioni o variazioni, rendendo opportuno controllare lo stato del proprio treno prima di mettersi in viaggio.

Possibili ripercussioni anche sugli altri trasporti

La mobilitazione interessa anche altri comparti del trasporto. Per il settore aereo, la proclamazione nazionale di USB prevede l’astensione dalle 00 alle 23.59 di venerdì 30 ottobre. È inoltre indicato uno sciopero di 24 ore per il personale di Toscana Aeroporti, GH Toscana e Consulta in servizio negli aeroporti di Pisa e Firenze.

Per il settore autostradale, l’astensione è prevista a partire dalle 22 di giovedì 29 ottobre, mentre per i taxi la fascia indicata va dalle 00.01 alle 23.59 di venerdì. È stato proclamato anche uno sciopero nazionale di 24 ore per i lavoratori del settore portuale.

Per il trasporto pubblico locale, invece, durata e modalità dello sciopero sono stabilite a livello territoriale. Per conoscere le eventuali ripercussioni sulle linee di autobus che servono Lecco e la provincia sarà quindi necessario fare riferimento alle comunicazioni delle singole aziende.

Scuole e servizi pubblici, l’impatto dipenderà dalle adesioni

Lo sciopero generale riguarda anche il lavoro pubblico e privato, ma non comporta automaticamente la sospensione di tutte le attività. Eventuali ripercussioni potranno interessare anche altri servizi, compresi quelli scolastici, in funzione delle proclamazioni applicabili e delle adesioni effettive del personale.

Nei servizi pubblici essenziali dovranno essere rispettate le disposizioni previste per garantire le prestazioni indispensabili. Per cittadini e utenti, la raccomandazione è quindi di verificare gli avvisi ufficiali dei gestori e degli enti interessati, soprattutto per i servizi che richiedono spostamenti o appuntamenti programmati.

Venerdì 30 ottobre si concentreranno così due dimensioni della mobilitazione: da una parte lo sciopero generale, con possibili effetti sull’organizzazione del lavoro e sui servizi; dall’altra la manifestazione in programma a Lecco, che porterà in piazza le richieste contro guerre, traffico di armi e riarmo.