Via Amendola, studentato nell’area ex Enel: ok preliminare della Commissione Paesaggio

Parere favorevole preliminare al progetto di demolizione e ricostruzione del complesso destinato ad accoglienza per studenti

Intervento inserito nel nuovo PGT: lavori al via solo dopo che il Piano sarà esecutivo

LECCO – Un nuovo studentato in città, nell’area strategica degli edifici di Via Amendola attualmente adibiti a sede dei servizi gestiti da ENEL.

La Commissione Paesaggio, settimana scorsa, ha esaminato la proposta di intervento di Dracena Srl, dando parere favorevole alla alla demolizione e ricostruzione degli edifici, con l’obiettivo di mutarne la destinazione d’uso e ampliarli.

L’intervento privato, che mira a rifunzionalizzare una quota degli spazi con la realizzazione di uno studentato, è coerente con quanto previsto dal nuovo PGT. Il Piano, infatti, prevede la trasformazione urbanistica dell’area considerata, con nuove dotazioni urbane che ridefiniscano il rapporto tra edificato e spazi aperti, anche in funzione di un utilizzo collettivo che sfrutti la vicinanza con il Politecnico di Lecco.

L’intervento, che ha avuto l’approvazione preliminare della Commissione Paesaggio, permetterà dunque di intervenire sull’area occupata in gran parte da edifici ENEL, e in misura minore da edifici dismessi e depositi.

L’obiettivo previsto dal PGT, che si rispecchia anche nel progetto di Dracena Srl, è quello di valorizzare la posizione strategica delle zone considerate, centrali, facilmente accessibili, prossime alla Piccola, al Politecnico di Lecco e al Lungolago, con la realizzazione di edifici ad uso collettivo per studenti o giovani lavoratori.

I lavori potranno cominciare solo al termine dei passaggi formali che renderanno il PGT esecutivo. Approvato lo scorso 31 gennaio, il Piano è stato trasmesso a Regione Lombardia, e si attende ora la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, passaggio conclusivo dell’iter, in seguito al quale i cantieri potranno prendere il via.