Via libera all’Election day l’8 e 9 giugno. Modificati i limiti dei mandati dei sindaci

I provvedimenti sono stati approvati ieri dal Consiglio dei Ministri

Per i comuni tra 5mila e 15mila abitanti si potrà arrivare al terzo mandato, sotto i 5mila eliminato il limite

LECCO – Tra i vari provvedimenti approvati nella giornata di ieri dal Consiglio dei Ministri, via libera al Decreto Legge per l’Election Day che fissa la data delle elezioni europee all’8 e 9 giugno 2024 con possibilità di accorpare amministrative e regionali.

Tra le novità approvate ieri anche la modifica dei limiti per i mandati dei sindaci dei piccoli comuni: tra 5mila e 15mila abitanti si potrà arrivare al terzo mandato, nei comuni sotto i 5mila il limite ai mandati è stato eliminato.

In Provincia di Lecco sono 49 i comuni (sugli 84 totali) chiamati alle urne l’8 e il 9 giugno per il rinnovo del sindaco, nessuno con popolazione superiore ai 15mila abitanti perciò le elezioni avverranno tutte in un unico turno.