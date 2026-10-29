Viabilità a Lecco, strade chiuse tra venerdì e domenica

Venerdì 30 ottobre il corteo promosso da Lecco antisionista partirà alle 8 da piazza Diaz

Venerdì sera spazio alla veglia a Bonacina, mentre domenica sono previste due processioni

LECCO – Nuove modifiche alla viabilità interesseranno Lecco tra venerdì 30 ottobre e domenica 1° novembre, in concomitanza con un corteo, una veglia di preghiera e due processioni. I provvedimenti prevedono divieti di sosta e di transito in diverse strade cittadine, con limitazioni concentrate soprattutto nelle fasce orarie in cui si svolgeranno le iniziative.

Il primo appuntamento è in programma venerdì mattina, con il corteo promosso dall’associazione Lecco antisionista. La partenza è fissata alle 8 da piazza Diaz, mentre l’arrivo è previsto alle 12 nel parcheggio adiacente all’istituto Parini.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, in piazza Diaz sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7 alle 10. Dalle 8 alle 12, invece, scatterà il divieto di transito lungo il percorso del corteo, che interesserà piazza Diaz, via Montello, via Volta, largo Montenero, corso Matteotti, via XI Febbraio, largo Caleotto, via Fiandra, via Rivolta, via Besonda, nuovamente via Fiandra e via Badoni.

Sempre venerdì, ma in serata, sono previste ulteriori limitazioni per la veglia di preghiera in cammino al Santuario di Lourdes, con partenza alle 20.30 dalla chiesa parrocchiale di Bonacina. In questo caso, il divieto di transito riguarderà via Galileo Galilei, via Piloni, via Sant’Egidio e via Movedo, esclusivamente per il tempo strettamente necessario al passaggio dei fedeli.

Domenica 1° novembre le modifiche alla circolazione interesseranno invece il quartiere di Acquate, in occasione della processione per l’ingresso canonico. A partire dalle 15, sarà vietato il transito in via Lucia, via Renzo e nell’area del sagrato di don Abbondio.

Nella stessa giornata è prevista anche la processione promossa dalla Parrocchia di San Nicolò. Il divieto di transito scatterà dalle 15.20 e resterà in vigore per il tempo strettamente necessario al passaggio della processione. Le limitazioni interesseranno il sagrato della basilica, via San Nicolò, via Ongania e l’attraversamento di via Parini.