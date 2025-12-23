Viabilità, centro sportivo Bione e stadio: disagi e aggiornamenti sui lavori in corso

L’assessore Torri: “Il progetto per il Bione convince, ma servono più spazi funzionali”

Il sindaco Gattinoni sulla viabilità: “Il 20 gennaio la nuova maxi rotonda entrerà in funzione”

LECCO – In sede di consiglio comunale, durante le domande di attualità, sono stati riproposti i temi più caldi e sentiti dell’ultimo periodo, prima di tutto la viabilità.

Facendo riferimento ai due cantieri attualmente aperti, dovuti ai lavori per la rotonda del Bione e per il teleriscaldamento sul Ponte Kennedy, il consigliere Stefano Parolari (Lega) ha espresso il proprio disappunto in merito al traffico gravemente congestionato dell’ultimo periodo, che creerebbe disagi soprattutto alle ambulanze.

Accodandosi, il consigliere Giovanni Tagliaferri (Opl) ha suggerito di procedere ai lavori necessari (in ottica delle scadenze previste dal PNRR), ma di attendere periodi più propizi per quanto riguarda i cantieri meno urgenti, come quelli riguardanti i tombini della città.

Il sindaco Gattinoni è intervenuto in merito: “È vero, quest’anno ci sono 2 cantieri impattanti. Intorno al 20 gennaio aprirà la maxi rotonda del Bione e sarà così ripristinata la normale viabilità. Lo stesso vale per il ponte Kennedy. I lavori per il teleriscaldamento hanno tempi stringenti perché sfruttano il PNRR. Queste due opere hanno indubbiamente creato congestione, ma andavano fatte ora”.

Sono state inoltre espresse dai consiglieri Emilio Minuzzo (FDI) e Corrado Valsecchi (OPL) perplessità in merito alle intenzioni operative nei confronti di Via Palestro e via Col di Lana. I cittadini, infatti, si sono dichiarati delusi in seguito all’incontro con l’amministrazione comunale avvenuto il 16 dicembre. Di fronte a dubbi in merito all’inversione del senso unico di via Palestro e all’introduzione dello stesso in Via Col di Lana, infatti, i cittadini non hanno avuto le delucidazioni sperate.

L’assessora alla mobilità Renata Zuffi ha chiarito: “Io e l’assessore Sacchi abbiamo incontrato i cittadini più volte e abbiamo comunicato loro che i provvedimenti in corso rispettano il PGTU, che è già stato approvato dal Consiglio Comunale. Siamo tenuti ad applicarlo.”

“Per quanto riguarda le vetture di emergenza – ha aggiunto l’assessora – accolgo la sollecitazione del consigliere Parolari, ma assicuro che le forze dell’ordine si occupano già di assicurare alle ambulanze la possibilità di intervenire tempestivamente”.

La consigliera Lorella Cesana (LI) ha invece chiesto informazioni in merito all’esito dell’incontro organizzato gli scorsi giorni con le associazioni sportive dilettantistiche che fanno uso del centro sportivo Bione, incontro organizzato in seguito alla proposta del progetto del valore di 20 milioni di euro per la riqualificazione dello stesso.

In risposta, l’assessore allo sport Emanuele Torri: “Nei giorni scorsi, 20 società si sono incontrate per fare il punto della situazione in merito allo stato del centro sportivo, ed è stato presentato il progetto. Sono emerse criticità, nonché spunti di riflessione e di miglioramento. Sono state apprezzati aspetti del progetto, come la presenza di spazi di co-working nel nuovo edificio. Tuttavia, è stata evidenziata, da parte delle associazioni sportive, la necessità di avere maggiori spazi funzionali, ad esempio per immagazzinare il materiale e per il riscaldamento pre-partita.

Domande sono state poste anche in merito all’installazione della nuova cabina elettrica presso lo stadio Rigamonti-Ceppi, sull’apertura della stecca sud della Piccola e sul cantiere di sistemazione del piazzale esterno alla stessa, in zona mercato, che avrebbe creato non pochi disagi agli ambulanti il sabato. In risposta al consigliere Valsecchi, è stato dichiarato che i lavori per l’apertura della cabina elettrica dello stadio prenderanno avvio il giorno 29 dicembre.

L’assessore al turismo e al commercio Giovanni Cattaneo ha invece tranquillizzato in merito agli spazi dedicati al mercato: “Come per ogni novità, ci vuole un po’ per ‘ingranare’. Il mercato si è già svolto senza problemi, tutti sono riusciti ad allestire i banchi. Per quanto riguarda la stecca sud della Piccola, stiamo procedendo alle operazioni con il gestore. Bisogna attendere alcuni rilievi richiesti dalla sovrintendenza; l’impegno è quello di costituire una commissione per aggiornare sui lavori in corso.”