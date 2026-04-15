Viabilità, chiusure su tre strade provinciali tra Oliveto, Lierna e Valvarrone per lavori

Stop prolungato sulla Sp 46 a Oliveto Lario: chiusura totale tra galleria e confine comasco fino al 30 aprile

Chiusure temporanee sulla Sp 72 a Lierna e sulla Sp 67 a Tremenico: limitazioni al traffico il 17 e il 20 aprile, con fasce di apertura in Valvarrone

LECCO – Modifiche alla viabilità lungo alcune strade provinciali del territorio lecchese, dove nei prossimi giorni entreranno in vigore chiusure temporanee al traffico per consentire lo svolgimento di lavori e interventi in sicurezza.

Il provvedimento più esteso riguarda la Sp 46 della Valbrona, nel territorio di Oliveto Lario, dove è prevista la chiusura totale al transito, sia pedonale sia veicolare, nel tratto compreso tra la galleria e il confine con la provincia di Como. La limitazione sarà in vigore dalle 8.00 di lunedì 20 aprile alle 18.00 di giovedì 30 aprile, salvo eventuale conclusione anticipata dei lavori.

L’intervento riguarda opere di protezione delle pareti rocciose sovrastanti, con attività di taglio della vegetazione e posa di reti metalliche, oltre alla realizzazione di perforazioni e iniezioni. La strada collega l’abitato di Onno, nel comune di Oliveto Lario, con il comune di Valbrona, ma sono presenti percorsi alternativi per raggiungere le destinazioni interessate.

Una seconda ordinanza interessa la Sp 72 del Lago di Como, nel territorio comunale di Lierna, all’altezza di via Roma 33. In questo caso la chiusura al transito sarà attiva nella giornata di venerdì 17 aprile, dalle 8.30 alle 14.30, per consentire il posizionamento di un’autogrù destinata alla movimentazione di manufatti in calcestruzzo.

Ulteriori limitazioni sono previste sulla Sp 67 Alta Valsassina e Valvarrone, in località Tremenico, nel comune di Valvarrone, in prossimità dell’intersezione con via Caduti di Guerra. La strada sarà chiusa dalle 8.00 alle 17.30 di lunedì 20 aprile, con aperture temporanee al traffico previste dalle 11.00 alle 11.20, dalle 13.55 alle 14.15 e dalle 16.00 alle 16.20, anche per consentire il passaggio del trasporto pubblico locale.

Il provvedimento è collegato ai lavori per la realizzazione del ponte pedonale sospeso sul torrente Varrone tra l’abitato di Tremenico e la località Lentreé.

Le ordinanze sono state adottate per garantire la sicurezza della circolazione e delle maestranze impegnate nei cantieri. In tutti i casi dovrà essere assicurato il passaggio dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine in servizio di emergenza, nel rispetto delle normative vigenti.