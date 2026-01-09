Viabilità dei Resinelli, si attende l’esito del bando ministeriale da un milione

Il contributo servirà per mettere in sicurezza i piani viari della località. Contributi anche per la Ballabio-Resinelli

In parallelo prevista una strategia pluriennale basata sugli introiti dei parcheggi

PIANI RESINELLI – Circa un milione di euro per la viabilità dei Resinelli. Il Comune di Abbadia è in attesa di conoscere l’esito del bando ministeriale per mettere in sicurezza i piani viari della località montana per un importo pari a 950 mila euro.

“Cercheremo di ottenerlo”, così il sindaco Roberto Sergio Azzoni (Abbadia è capofila della convenzione che gestisce i Resinelli, di cui fanno parte anche Mandello, Lecco, Ballabio e la Comunità Montana del Lario Orientale). Qualora però il contributo non dovesse essere concesso, l’intenzione è di portare avanti il progetto suddividendo gli interventi di manutenzione in lotti annuali per concentrarsi su sicurezza e stabilità delle infrastrutture. “Una possibilità resa concreta grazie agli introiti garantiti dai parcheggi a pagamento (da bilancio quest’anno pari a 120 mila euro), che assicurano un flusso economico costante”, sempre Azzoni. Risorse certe che permettono di programmare e non dipendere esclusivamente da bandi esterni.

Questo per quanto riguarda i Resinelli, mentre per la strada Ballabio-Resinelli è previsto un importante contributo regionale, veicolato attraverso la Comunità Montana, destinato alla messa in sicurezza e all’asfaltatura.

Il bando ministeriale dunque rappresenta una grande opportunità, ma non l’unica. L’insieme delle risorse in campo e la programmazione per lotti mirano a garantire interventi continui per migliorare sicurezza, accessibilità e qualità della viabilità ai Piani Resinelli, tutelando una località simbolo della montagna lecchese e sempre più centrale per l’offerta turistica del territorio