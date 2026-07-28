Viabilità estiva: riunione in Prefettura per far fronte all’aumento del traffico ad agosto

Coordinamento dell’attività di prevenzione di possibili criticità viabilistiche

Saranno intensificate anche le misure di vigilanza e controllo a cura delle Forze di Polizia

LECCO – Riunione del Comitato Operativo Viabilità, presieduta dal Prefetto Paolo Ponta, nella mattinata di oggi, martedì. L’incontro, svolto presso la Prefettura, era finalizzato al coordinamento dell’attività di prevenzione di possibili criticità viabilistiche nel periodo estivo, notoriamente interessato da un aumento dei volumi di traffico sulle infrastrutture stradali provinciali, con particolare riferimento alle numerose località turistiche rivierasche e montane.

All’incontro hanno preso parte i rappresentanti della Provincia di Lecco, del Comune di Lecco, della Questura, del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, del Comando dei Vigili del Fuoco, della Sezione di Polizia Stradale, di Areu 118 e di A.N.A.S.

Il Prefetto, prima di avviare i lavori, ha tenuto a ringraziare sentitamente per la tempestività di risposta tutti gli attori che sono stati coinvolti nella riunione del C.O.V. convocata d’urgenza lo scorso venerdì 24 luglio, a seguito della notizia del sequestro giudiziario della canna nord della Galleria Monte Piazzo.

All’esito del confronto, visto che durante il mese di agosto e, in particolare, durante la settimana di Ferragosto, la viabilità provinciale sarà interessata da importanti flussi veicolari che si sposteranno dalle grandi città e viceversa, al fine di contrastare condotte di guida irregolari e pericolose, come di consueto, saranno intensificate le misure di vigilanza e controllo a cura delle Forze di Polizia oltre ad un’intensificazione della presenza di mezzi sanitari, anche mediante il trasporto via lago. Anche le unità di personale dei Vigili del Fuoco impiegate nell’Operazione Lario Sicuro, convenzione annuale rinnovata di recente, saranno incrementate.

È altresì stata garantita, da parte dei A.N.A.S., in qualità di Ente gestore delle strade statali, salvo eventi eccezionali ed imprevedibili, la rimozione dei cantieri durante tutto il mese al fine di consentire la maggiore fluidità viabilistica. Dal canto suo, la Provincia di Lecco ha assicurato la rimozione del cantiere a Bellano nei prossimi giorni, oltre al senso unico alternato nei tratti stradali dove non sarà possibile rimuovere i cantieri.

Il C.O.V., in composizione allargata ai Comuni interessati, ha anche provveduto ad approvare definitivamente le pianificazioni di emergenza della SS36 – parte sud e della SS 36 Racc. Pertanto il Prefetto, a conclusione della riunione, ha ricordato l’importanza della tempestiva applicazione dei piani in caso di necessità e ha raccomandato di garantire la tempestiva circolarità delle informazioni, sia a livello istituzionale, sia nei confronti degli utenti della strada con tutti i mezzi disponibili.