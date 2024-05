Viabilità. Il comitato di via Palestro incontra il sindaco: “Dialogo aperto”

Positivo il confronto in Comune avvenuto giovedì sera

I residenti: “Incontri ravvicinati per monitorare le criticità legate al cambio di viabilità”

LECCO – Un incontro “aperto ma senza tensioni e nel rispetto delle parti, volto a trovare la migliore soluzione per il bene di tutti i cittadini”. Nella serata di ieri, giovedì, una rappresentanza dei residenti delle vie Palestro, Col di Lana, Grassi, Resinelli, Volturno, Pastrengo e Legnano è stata accolta in Municipio dal sindaco Mauro Gattinoni per un confronto sulle modifiche viabilistiche che, da giugno, interesseranno l’area di Largo Monte Nero e dintorni. Insieme al sindaco erano presenti anche gli assessori ai Lavori Pubblici, Maria Sacchi, e alla Mobilità, Renata Zuffi.

“Abbiamo esposto e chiesto di valutare le nostre proposte che riteniamo di buon senso, anche in relazione alla salvaguardia del denaro pubblico – ha spiegato Edoardo Persenico, portavoce del Comitato di Via Palestro – abbiamo ribadito le nostre perplessità e criticità dell’intervento, in quanto, a nostro avviso, come evidenziato nella prima proposta, l’attuale viabilità della zona Largo Monte Nero e delle altre via coinvolte, funziona e non presenta particolari criticità, se non per il breve lasso di tempo necessario all’entrata ed all’uscita degli studenti del liceo Grassi”.

“Per cercare di trovare una posizione comune abbiamo chiesto di aderire alla nostra quarta proposta e cioè di spostare la prova del cambio della viabilità al termine dei lavori di posa dei tubi per il teleriscaldamento, così da non creare disagi su disagi. Il Sindaco ci ha comunicato d’aver valutato questa proposta, ma la realizzazione di alcune opere, come una rotonda nell’incrocio tra le vie Parini, Grassi, Palestro e Col di Lana e il cambio di alcune direzioni di marcia, sono necessarie per le chiusure anche parziali di alcune vie interessate alla posa dei tubi – ha continuato Persenico – Abbiamo allora concordato, su proposta del Sindaco che ringraziamo, di trovarci con scadenze ravvicinate, la prima il 18 luglio, per monitorare insieme le criticità del cambiamento della viabilità e il Sindaco ha dato la sua disponibilità per rivedere il progetto nel caso in cui si dovesse rilevare peggiorativo o ininfluente rispetto all’attuale situazione, così come da parte nostra ci siamo impegnati a non avere posizioni precostituite e valutare “sul campo” le modifiche che si apporteranno”.

“Ribadiamo che vogliamo essere propositivi e fiduciosi delle buone intenzioni che il Sindaco e la Giunta hanno di voler interloquire con noi per recepire le nostre valutazioni e limitare i disagi” hanno concluso i cittadini.